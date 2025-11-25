爆吃味劉冠廷！金馬男星鬆口認了 曾敬驊爆哭片瘋傳：完全不敢看

記者林汝珊／台北報導

《大濛》今舉行首映會。（圖／記者趙于瑩攝影）

電影《大濛》強勢橫掃第62屆金馬獎5項大獎，更一舉奪下萬眾矚目的「最佳劇情片」，成為本屆金馬最大贏家。今舉辦首映會，導演陳玉勳與監製李烈、葉如芬率主演柯煒林、方郁婷、9m88，以及曾敬驊、劉冠廷、陳以文、蔡昌憲、陳竹昇、潘麗麗一起出席，陳玉勳也坦言原先相當悲觀，現在比較不緊張了。

劉冠廷飾演知名飛賊「高金鐘」。（圖／記者趙于瑩攝影）

劉冠廷在片中詮釋知名飛賊「高金鐘」，他笑說首場拍攝竟是定裝後直接拍「被抓照」。柯煒林還被爆料其實心裡相當不是滋味，「為什麼他這麼帥，原本覺得還原那個年代造型都髒髒的，但看到劉冠廷才發現『啊，原來可以不用那麼髒』」，結果話一說完立刻被導演補刀：「你們就是偶包重。」

柯煒林笑說很羨慕劉冠廷在劇中帥氣模樣。（圖／記者趙于瑩攝影）

曾敬驊日前以《大濛》奪下金馬男配角，典禮上哭到失控。他表示現在心情已回穩，很快就要投入新劇組拍攝，笑說至今還不敢點開自己爆哭的片段。至於金馬獎座目前放在家中展示櫃，與父母的慶祝旅行則會等忙完再討論。

曾敬驊獲金馬男配角獎。（圖／記者趙于瑩攝影）

談到票房公約，監製李烈、葉如芬約定若票房突破 5 億，兩人將穿上旗袍重現 9m88 在片中的歌舞團表演。曾敬驊、劉冠廷則承諾要親自烤地瓜給粉絲吃。《大濛》將於 11 月 27 日全台上映。

