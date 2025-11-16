爆吃「招牌河豚皮」9人中毒？恆春海鮮餐廳急撇清 衛生局揪1缺失

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

恆春鎮海鮮餐廳發生疑似食物中毒事件，衛生局上門稽查。（圖／記者朱俊傑攝影）

台南某公司一共180人南下墾丁員工旅遊，15日中午在恆春某海鮮餐廳用餐，疑因為吃了「招牌河豚皮」，9名團員疑似食物中毒情形，急跑醫院。業者表示，仍在釐清狀況，屏東縣衛生局獲報後今（16）日登門稽查，揪出1缺失。

衛生局指出，15晚間9時30分許接獲通報，恆春基督教醫院共9人疑似食物中毒案。據了解，此案為台南某公司員工旅遊共180人，於中午至恆春某餐廳享用午餐，合菜內容包括花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等，食用後有9人於下午陸續出現嘔吐、腹瀉情形。

衛生局在現場揪出1缺失，立即要求業者改善。（圖／屏東縣衛生局提供）

衛生局進一步表示，今（16）日派員前往餐廳稽查，發現作業場所抽油煙機不潔，已立即改善，其餘均符合食品良好衛生規範準則規定，另採集環境檢體6件及食餘檢體1件送驗，後續將依檢驗及疫調結果綜判是否確屬食品中毒案件，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦，目前通報個案仍維持9人。

業者表示，用於料理食材爲「無毒河豚」，爆發疑似食物中毒事件，目前仍狀況不明，每天店內許多人出入，不確定爆出食物中毒個案是否曾來用餐，若有，要請個案來告知，否則自己也不知道情況，並強調旅遊團每天吃吃喝喝這麼多地方，「不一定是我們這邊」。



