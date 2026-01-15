爆同居2億豪宅有司機接送！42歲劉容嘉認分手企業家小開 情斷主因曝

記者蔡維歆／台北報導

42歲女星劉容嘉與圈外男友愛情長跑13年，去年被周刊爆出2人同居2億豪宅還有司機接送，昨（14日）她主持公益活動受訪，提到感情近況，她首度鬆口坦言：「我其實現在單身。」認了2人已分手半年。



結束與「麻吉大哥」黃立成的七年戀情後，劉容嘉去年被周刊爆出和圈外男友交往13年，對方是企業家，並且同居在台北市敦化南路將近2億元的豪宅，還有司機接送。然而她在活動受訪時認了「已經單身半年」，並且解釋當時開賓士車的是姨丈，車上還有阿姨與表妹，全家人都在場，並非傳聞的有私人司機。

黃立成新年釋出帥氣自拍照，霸氣誓言「回來當大哥」。（圖／翻攝自臉書）

根據《自由電子報》報導，對於分手原因，她否認因婚事吵架，直言：「就算今天結婚，該離婚就是要離，我某天會突然想結婚，某天又不想，我變來變去。」表明自己不一定要結婚，認為不該因為年紀或大眾期待而去做什麼，而是要跟隨自己的心。她表示與前男友目前仍是「好朋友」，並對現在開心的單身生活感到滿意。

