爆吳宗憲被議員恐嚇「不可能給你選」 吳子嘉轟：張勝德父子放狗咬人

各黨佈局2026九合一選舉，國民黨宜蘭縣選戰部分，現任立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都有意願參選。然而，《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日爆料，吳宗憲上週在宜蘭黨部活動中被叫到小房間，當面遭2個議員羞辱、恐嚇「不可能給你選」。他怒指，張勝德和父親、前議長張建榮就坐在旁邊，「放狗咬人」，這很惡劣，「選罷法這要關的，你流氓大尾喔？憑什麼叫人家不要來選！」

吳子嘉9日在節目中直指，國民黨宜蘭傳出黑影。他表示，目前國民黨在宜蘭有2人有意願參選，分別是吳宗憲和張勝德，而張勝德的父親張建榮過去也當過很多屆議長，家族在宜蘭承包非常多公共工程，聽說張勝德有意願要參選的原因，跟維護家族事業擴張有關。吳子嘉認為，而吳宗憲是中央屬意的人選，目前是不分區立委，是台大法學博士候選人，明年可能拿到學位。

吳子嘉提到，有人跟他說未來8年，宜蘭公共工程總量包括中央投資的，金額超過5千億台幣，張勝德和父親不是黑道，就是一個公共工程的承包商，但能力很強，財務情況非常良好。

吳子嘉爆料，上週二發生一件事，國民黨高層也非常關注，他有經過全盤求證，有消息來源，還有吳宗憲的說法，但吳宗憲說，要參與選舉的話不想得罪人。他直指，上週二國民黨在宜蘭召開會議，一百多位黨公職和黨代表參加，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌還邀請吳宗憲參加，結果過程中吳宗憲被請到後面的VIP包廂小房間，裡面有張勝德和父親還有議員。

吳子嘉表示，其中有2位議員出來奚落、修理吳宗憲，大放厥詞當場跟吳宗憲嗆賭，「不要來選」、「不會當選」、「不可能給你選」，而吳宗憲是博士生，也當過資深檢察官、新北市法務局長等職務，當場被奚落很難看，但仍維持微笑。

吳子嘉怒轟，張勝德和父親就坐在旁邊，「放狗咬人、放兩隻狗出來X你」，張勝德家裡真正操盤手是父親，「議長是沒有用的」。他砲轟，2個議員當場羞辱、恐嚇吳宗憲，這是非常惡劣行為，但吳宗憲當過檢察官不會怕黑道，笑嘻嘻說會參選到底，「吳宗憲事後有跟鄭麗文報告，鄭麗文也知道這件事」。

吳子嘉指出，後來黨部有人看不下去，私下報到黨紀會說要處分，這很惡劣，已經到違紀了，恫嚇立委要人家不要選，「選罷法這要關的，你流氓大尾喔？憑什麼叫人家不要來選！」

不過，根據《聯合報》報導，吳宗憲對此回應，並沒有把這件事情放在心上，也沒有跟鄭麗文說，團結才是重點。

