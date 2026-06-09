爆吸菸區設「幼兒園家長接送區正旁邊」 苗博雅批蔣萬安：你被蒙蔽了！

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記者陳思妤／台北報導

台北市長蔣萬安推動無菸城市，不過社民黨台北市議員苗博雅今（9）日爆出，大安區有一處開放式吸菸區位置竟然就設在「幼兒園的家長接送區正旁邊」，直到自己去會勘該吸菸區才取消。不過，蔣萬安解釋，該吸菸區距離幼兒園200公尺，這讓苗博雅直呼，「你被蒙蔽了！衛生局跟你回報是錯誤的」。蔣萬安也承諾，一個月會先有初步設置要點的規範。

蔣萬安今赴台北市議會接受市政總質詢，苗博雅質詢時爆出，有一個開放式吸菸區位置設在大安區某個幼兒園的家長接送區正旁邊，這樣對嗎？對此，蔣萬安表示，衛生局有回報，會勘有跟地方有溝通，衛生局說跟幼兒園離了200公尺。苗博雅則直呼，「你被蒙蔽了！衛生局跟你回報是錯誤的」。

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苗博雅進一步指出，這個是大安健康中心設置的吸菸區，健康中心是要推廣健康，結果卻把吸菸區設在家長接送區旁邊，要設的時候里長完全反對，連會勘記錄簽名都不願意。苗博雅表示，為了衝業績，大安健康中心說離幼稚園很遠，因為是從另外一側的門口計算說很遠，但實際上是家長接送區旁邊，而且小朋友出入也從這邊。

苗博雅批評，為了要衝無菸城市KPI，下面每個單位絞盡腦汁說要擠出空間設置吸菸區，都會文過飾非，衛生局說有溝通、地方同意，但這都是錯的，市民4月底打1999反映，結果1999說選址沒問題，6月5日去會勘時才同意取消這個吸菸區，且幼兒園外面人行道未來會劃設成無菸人行道。

苗博雅轟，吸菸區設置沒有具體選址細節，所以各單位都亂選，吸菸區選址時，需不需要離學校、幼稚園、托兒所、醫療機構有一定距離？蔣萬安回應，可以來規範。

苗博雅也說，吸菸區選址需不需要徵求旁邊居民跟商家同意？蔣萬安則說，現場會勘時各局處以及鄰近商家都會一起來。但苗博雅表示，不用講這種官腔，這個例子就是里長跟幼稚園家長也反對，但還是設置在那。

苗博雅指出，吸菸區設置管理要點要照顧細節規範，中央的法律規定不會那麼細節。蔣萬安回應，中央菸害防制法有相關原則性，也同意議員講的因地制宜，台北市應該有自己的標準，一個月會先有初步設置要點規範。

蔣萬安強調，台北市已經劃設4600個禁菸區，且要做的不只是禁菸區，相關配套也都要到位。

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