爆售票網勾結黃牛！大麥網喊告「已取證」 朱孝天認情緒失控急道歉

F4變F3爭議持續延燒，朱孝天近日因在粉絲群組爆料售票網勾結黃牛，引發售票平台「大麥網」強烈回應，表示已對不實資訊進行取證，並保留追究法律責任的權利。面對可能的法律風險，朱孝天緊急發表道歉聲明，承認自己情緒失控，做出錯誤示範，並表示未來會更謹言慎行。這起事件源於朱孝天先前被剔除F4演出陣容，使原本的四人團變成三人演出。

朱孝天沒參與F4演唱會後，行事作風飽受爭議。（圖／朱孝天微博）

事件起因可追溯至朱孝天被剔除五月天演唱會的F4合體演出，使原計劃的四人表演變成三人。五月天主唱阿信曾在演唱會上表示，四位成員能夠再度一起在舞台上見面實在非常不容易。然而，朱孝天在此事件後不僅在粉絲群組回應五月天「假唱」爭議，更進一步指控唱片公司與大陸售票網站勾結黃牛炒票。

大麥網對朱孝天的指控做出回應，表示已對不實資訊進行取證，並保留追究法律責任的權利。值得注意的是，朱孝天自己的個人巡演門票也曾在大麥網上販售，如今卻反過來指控該平台。

朱孝天發文道歉。（圖／截圖自朱孝天微博）

在輿論壓力下，朱孝天發表長文道歉，表示事件發酵後，他面臨網路暴力，承受巨大壓力，甚至波及家人，導致身心俱疲。他承認自己情緒失控，發表了「有失妥當的言論」，做出錯誤示範，並致上誠摯的歉意，承諾未來會更謹言慎行。

朱孝天先前曾在直播中要求五月天公司方別再潑髒水，卻因自己言論不當而道歉。對此，網友們反應冷淡，留言批評「封殺他可以嗎」、「從頭到尾都他自己在說，把自己路堵死」、「再這樣下去都沒人敢和他合作」等，痛批他自作自受，並暗示如果他還想在演藝圈發展，就不該隨意發表未經證實的言論。

