爆噁！烤肉吃一半嘴巴掉出「10cm深褐色活蟲」以為蚯蚓 一查是牠嚇傻

生活中心／綜合報導

螞蟥，又稱螞蝗、蜈蜞，包括水蛭和旱蛭（示意圖／翻攝自Pixabay）

大陸廣州一間烤肉店爆出食安意外！一位民眾日前與友人到海珠區江燕路萬科里的烤肉店用餐，沒想到朋友在吃生菜包烤肉時，突然覺得口中觸感怪怪的，下一秒竟然有一條長達 10 公分、深褐色、還在蠕動的活蟲從嘴裡掉出來，現場所有人全被嚇到臉色大變。

當事人于女士（化名）回憶，看到那條會動的長蟲時，第一時間還以為是蚯蚓，直到事後上網查科普資料，才驚覺可能是「吸血螞蟥」。她指出，當天送上桌的生菜明顯結塊黏在一起，懷疑那條蟲早就在菜葉間爬來爬去。「我的生菜還有稍微烤一下，但朋友是直接生吃，結果蟲就這樣從他嘴裡掉出來……」

廣告 廣告

于女士提供當時拍攝的照片，並用 AI 辨識軟體分析，結果也顯示疑似是「螞蟥」。事發後，她的朋友出現噁心、焦慮、腹痛等不適症狀，但店家當下卻只回應「生菜太新鮮、只用鹽水洗過」，讓她完全無法接受。

對於此事，烤肉店負責人表示，相關部門已介入調查，店家也與消費者達成和解，「對方接受我們的補償方案，事情已經圓滿處理」。至於螞蟥到底怎麼會出現在生菜裡？負責人則稱事發時他不在現場，無法確認原因。

大陸廣東省廣州市一間烤肉店近日爆出食安意外，引發民眾高度關注。（圖／翻攝自廣州日報）

更多三立新聞網報導

吃霸王餐喊「肉償」還欠租128萬「台灣網美」紐約鬧很大!房東竟是前州長

美政府關43天後…金價跳水美元升 專家：明年上看4900美元、進場時間曝

創新界奧斯卡獎落台灣！興采RePUra™讓複合紡織品真能「回收再生」

賺多竟孤老？大企業部長為妻兒拚命工作卻「忽略1事」退休慘變「幽靈」

