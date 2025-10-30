爆國家資安演練採購中國二手貨 黃國昌轟「荒腔走板」：民進黨腐敗讓人嘆為觀止

民眾黨主席黃國昌今天（30日）舉行記者會揭露，國家資安演練竟採購中國二手產品，並要求數發部、資通安全院出面說清楚。（圖／董孟航攝）

民眾黨主席黃國昌今天（30日）舉行記者會揭露，身為民進黨新系大老、總統賴清德好友的「大同醫護」董事長洪奇昌，取得數發部及國家資通安全研究的標案，大同醫護卻花納稅人的錢買二手貨、來自中國的設備作為國家級資安演練使用，「但資安院全都裝沒看到，放水到底」。他接著喊話數發部、資通安全院不要躲，出面說清楚要怎麼處理，誰該下台負責，「台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣！」

黃國昌指出，數發部為配合行政院國家資通安全會報，在今年11月至12月間將舉辦跨國網路攻防演練，並補助國家資通安全研究院建置「醫療攻防演練OT場域」，資安院以最有利標方式決標，由「大同醫護」取得案子，但整個履約過程荒腔走板。

黃國昌批評，政府標案明確要求提供新品、不得使用中國製資通訊設備，但大同醫護交付的設備一看就知道是舊的，還敢出具新品證明書，這已構成偽造文書罪，更誇張的是，外國進口設備的保固書竟然由大同醫護出具，並非原廠保固書。

黃國昌進一步揭露，大同醫護的設備進口報單生產國別欄位清楚標註「CN」，意即中國製，但資安院仍照單全收，他痛批，花納稅人的錢買二手貨、買中國設備竟還被拿來作為國家級資安演練使用，且《國家採購法》規定不實文件履約，依法應解約移送法辦，「但資安院全都裝沒看到，放水到底」。

黃國昌質疑，大同醫護違法情節重大，卻毫髮無傷，「背後是不是有奇怪的資金來源？是不是有高層協調、串供滅證？」

黃國昌指出，大同醫護董事長就是民進黨新系大老、總統賴清德的好友洪奇昌，資安院長何全德極力護航，甚至私下用電話跟LINE處理，難道數發部長林宜敬一聽到大同醫護董事長是洪奇昌就認為是一場誤會，不准解約？

黃國昌批評，「民進黨的雙重標準、墮落與腐敗讓人嘆為觀止、瞠目結舌」，大同醫護劣跡斑斑還能繼續取得國防部標案，他喊話數發部、資通安全院不要躲，出面說清楚要怎麼處理，誰該下台負責，「台灣是台灣人的台灣，不是民進黨的台灣！」



