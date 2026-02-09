爆國民黨恐有退黨潮？媒體人：關鍵臨界點在3月

媒體人爆藍營人士不滿黨主席鄭麗文帶領的黨中央路線。（圖／翻攝自鄭麗文 臉書）





國民黨內部醞釀退黨潮？媒體人陳敏鳳指出，黨內對現任主席鄭麗文及其帶領的黨中央路線，存在相當程度的意見分歧，部分人士甚至私下表達離開國民黨的想法，而今年3月被視為一個重要的觀察時間點。

陳敏鳳昨（8）日在節目《驚爆新聞線》提到，目前國民黨內部「雜音很多」，她並不認為過完年後，國民黨內對於是否持續阻擋1.25兆元軍購特別預算，仍會維持原本的強硬立場。

陳敏鳳透露曾和藍營人士私下對話，就有人直言「那我們就走，只剩鄭麗文一個人」，言談中反映出若黨中央路線和主席的不滿。陳敏鳳進一步說明，所謂「我們就走」，意即確實有部分黨內人士思考退黨或另尋出路的可能性。

陳敏鳳再爆，還有現任議員向她強調，3月就是臨界點，主要與年底選舉有關，不少黨內人士必須開始評估自身選情與政治布局，是否能夠承受黨中央路線對選戰所帶來的影響，成為重要考量因素。

