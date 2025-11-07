爆國民黨立委協助太子集團成員入境來台！ 林思銘稱「選民服務」不認關說

被點名曾協助太子集團中國籍幹部來台，林思銘未否認有來往，但僅稱是「選民服務」幫忙詢問，否認關說。（本刊資料照）

從事跨國詐欺、洗錢金額逾45億元的「太子集團」，繼上個月被美國政府起訴後，台北地檢署日前也展開搜索偵辦，將旗下相關公司負責人、幹部收押禁見。有媒體報導，太子集團的中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，曾找上國民黨現任立委林思銘、前立委李德維關稅，協助入境台灣，檢調正在釐清2人與此案的涉入程度，被點名的林思銘今（7日）也做出回應。

以陳志為首的「太子集團」主要在柬埔寨進行詐欺犯罪，在台灣亦設立包括天旭、顥玥、尼爾、台灣太子等多家公司，從事洗錢、線上博弈等違法行為。檢調日前兵分47路展開搜索，約談相關涉案人士到案說明，訊後將太子集團在台重要幹部、天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子恩等人收押禁見，部分員工、助理、工程師交保。

中國幹部低調來台 傳曾找藍委關說協助

《自由時報》今爆料，王昱棠是太子在台灣的重要幹部，陳志仍會派核心幹部來台灣掌握據點工作情形等業務，中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次以投資名義低調來台。然而因為2人的中國籍身分，來台須向內政部移民署提出申請許可，但2人每次都拿不同護照，且來台出入場合都較為敏感，早已被相關單位註記，因此申請受阻。

據悉，劉、李知道無法順利來台，分別找上李德維、林思銘協助關說、當作個案處理。檢調正在釐清這2名前任、現任立委是否有協助不法入境，或甚至掩護金流等情事。

林思銘稱僅用電話回覆 否認關說

林思銘今透過辦公室回應表示，民眾申請中國大陸人士入境台灣，因為涉及許多相關法令和表格，民眾不熟悉法規或作業程序時，除了打給主管機關，也會向民代反映詢問如何進行。

林思銘表示，基於選民服務的業務，在接到電話請求協助詢問後，辦公室人員請教行政機關相關問題後，轉告民眾主管機關的回覆內容，再由民眾自行提出申請，由移民署邀集相關業務目的事業主管機關受理、召開審查會議決定是否批准。因此林思銘強調，辦公室僅透過電話協助民眾詢問行政機關、再用電話回覆內容，是否核准是主管機關決定，他們無權置喙，也不會干涉審查，「絕無本辦公室進行關說之事」。

吳崢點破「那就是有幫忙」 王義川警惕：互動都會被記錄

對於林思銘的說法，民進黨發言人吳崢透過臉書表示：「那就是有幫忙嘛！」綠委王義川在節目中也說，民代和官員之間的互動都會被記錄下來，會被爆出這個訊息代表事情很明確，才會出現林思銘的名字，直言民意代表如果自己那把尺沒有拿捏好，最後出事的就是自己。

