爆國防部砸5.9億跟「裝修公司」買炸藥 王鴻薇轟：小吃店進口快篩劑翻版？

​國民黨立委王鴻薇10日晚間臉書發文爆料，國防部公告的「RDX海掃更」旋風炸藥竟然由一家裝修公司得標，決標金額高達5.9億元，她酸說「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」對此，國防部長顧立雄今（11）日受訪表示，只要有代理商資格、能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實就可履約。

王鴻薇爆料，國防部標案編號（JE15005L097）RDX海掃更公開招標採購決標公告，預算金額高達8億多，決標金額5.9億，得標竟是一家登記室內裝修的公司，在網路上引發討論。難道這麼高價的國防部標案，一家裝修公司就公司承包，真令人嘖嘖稱奇。​

「這是小吃店進口快篩劑翻版嗎？」王鴻薇指出，這宗標案的品項是武器彈藥及其零件。RDX海掃更的英文RDX來自Royal Demolition eXplosive(皇家拆遷炸藥)的縮寫，又稱旋風炸藥。

王鴻薇質疑，這樣專業且上億的國防採購標案，居然是由一家「福麥國際室內裝修公司」得標，而且按照他們公司的公開廣告內容：「提供全方位的房屋設計、施工、修繕服務，業務涵蓋室內設計、水電工程、衛浴整修、木作裝潢、防水抓漏、燈光設計、系統櫃、廚具、門窗工程、壁癌處理等，並有代理銷售建材產品，以在地深耕、提供一站式服務、透明報價和工程保固為特色。」實在很難讓人了解跟上述標案有什麼關聯。

王鴻薇表示，自己也去找了街景地圖，根據公開招標文件公示，這家公司於94年就登記設立，廠商地址是在台南中西區和真街79號。如果從Google街景圖去搜尋，會出現一家三星級旅館「天麗行館」。到底國防部為什麼會跟一家室內裝修公司採購炸藥？猶記疫情時，衛福部採購快篩試劑，居然是跟一間小吃店（高登）採購，好有快篩小吃店的既視感。

