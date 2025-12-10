爆在地議員恐嚇不給選宜蘭縣長 吳宗憲：我從未懼怕

國民黨立委吳宗憲。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 就明年宜蘭縣長選舉，《美麗島電子報》董事長吳子嘉爆料，已表態爭取提名的國民黨立委吳宗憲在國民黨宜蘭縣黨部餐敘期間，遭在地恐嚇「你不要來選」、「不會讓你選」。對此，吳宗憲今（10日）回應意有所指稱，他從事檢察官20多年，面對過窮凶惡極的罪犯；他擔任立法委員，面對無上限的政治迫害，他從未懼怕，更不會退縮。

吳子嘉於個人直播節目爆料，並強調消息來源就是吳宗憲本人的說法。上週二，國民黨宜蘭縣黨部的一場餐敘，不少國民黨公職和代表都有參加，吳宗憲也有受邀，然而，吳宗憲到場後，突然被找去進入一個小房間，裡面有宜蘭縣議長張勝德和其父親，接著有兩位議員對吳宗憲羞辱和恐嚇。

吳宗憲回應，從昨晚到今天，有很多好友都在詢問及關心先前宜蘭黨部內部餐敘情況。感謝大家關心，國民黨部這個活動已過許久，竟然引起討論，他感到不解也覺得意外。當日僅是對宜蘭發展及選舉進行討論，有些不錯的意見與看法，是可以提供給他未來問政及爭取宜蘭人支持的方向。

吳宗憲強調，也請各位好友放心，他從事檢察官20多年，面對過窮凶惡極的罪犯；他擔任立法委員，面對無上限的政治迫害，他從未懼怕，更不會退縮，就是只有一個理念—讓民眾更好。在這個方向下，他會努力持續讓蘭陽更好，讓宜蘭走新路。

吳宗憲表示，他根本沒把這事放在心上，而且消息傳了幾手就會失真，他最近去找宜蘭縣議長、副議長，一直都是溝通無礙。他現在要幫宜蘭成立新的體育局，宜蘭也想興建小巨蛋，所以他都在幫宜蘭跟運動部要人、幫小巨蛋要錢，目前在他做的都是這些，其它八卦對他而言就是雲淡風輕。

