爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相

柯震東被爆醉倒在許瑋甯、邱澤的婚禮。（圖／東森娛樂）





男星柯震東日前出席許瑋甯與邱澤的世紀婚禮，沒想到卻接連遭網友挑剔，先是與許瑋甯搭肩合照被批「貴圈真亂」、接著又因穿著全黑西裝被罵「蠢貨」。今（3）日更爆出他在婚禮上喝到爛醉、流出「大字型」倒地的照片。對此，柯震東經紀公司稍早正式回應，還原當天真正情況。

柯震東經紀公司「禾豐九路」稍早在社群平台表示：「未經證實的新聞標題及內容，只好在這邊說一下～ 現場氣氛歡樂開心躺地上供拍照而已，沒有爛醉喔」，強調當天參加婚禮很替新人關心，希望外界不要別再模糊焦點。

廣告 廣告

柯震東躺在許瑋甯、邱澤婚宴的地板上。（圖／翻攝自Ozi IG）

柯震東躺在許瑋甯、邱澤婚宴的地板上。（圖／翻攝自Ozi IG）

事實上，柯震東與許瑋甯、邱澤2人皆交情深厚，當天他身穿全黑西裝出席婚禮，卻意外被網友批評「喜事還穿黑。蠢貨」，讓他不忍親自反擊，「你是有收到他們的婚禮邀請函，然後看過他們的Dress code要求嗎？蠢貨。」而許瑋甯1日發聲表示「 謝謝大家的精心打扮」，也被認為是在力挺好友。



【更多東森娛樂報導】

●邱澤、許瑋甯多年暖舉曝光 徐譽庭感動：深深刻在心裡

●愛妻驚傳病逝！男星悲痛證實 盼外界給空間：願她安息

●搭肩許瑋甯被酸「貴圈真亂」！柯震東穿搭也遭嫌 怒嗆回擊「蠢貨」

