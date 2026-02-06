爆外貌遭羞辱、被控來台灣為了賺錢！DJ SODA心碎發聲 真實內幕曝

娛樂中心／陳慈鈴報導

DJ SODA控訴自己遭到外貌攻擊。（圖／取自DJ SODA IG）

來自南韓的性感女神DJ SODA於4日凌晨突然無預警在社群平台闡述心聲，坦言自己長期飽受外貌批評，大多數留言來自台灣；5日更是直接點名了一個粉專，嚇得對方立刻發文道歉。隨後，DJ SODA心碎發聲，「我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛呢？我真的覺得非常難過。」

DJ SODA發文痛訴來自台灣的惡意留言。（圖／取自DJ SODA IG）

DJ SODA表示，自己一直都很喜歡台灣，也為此非常努力。對於有些人說她去台灣是為了賺錢，甚至也有人覺得她參加棒球和籃球活動一定拿了很多錢。DJ SODA澄清，其實她是因為想更親近大家、也想見到粉絲。「除了夜店活動之外，這段時間以來的棒球和籃球活動，我都是一分錢都沒有收地去參與，也做過捐款。」

DJ SODA還說，不管多辛苦，她都盡量和幾乎每一位遇到的台灣粉絲一起拍照。有時候她也會想，像她這樣免費參加活動的韓國人，還會有嗎？因為她在很多不同的國家活動，所以留言也來自各個國家。可是這幾年來，在她的貼文裡幾乎找不到支持或鼓勵的留言，而長期對她的外貌進行羞辱的，幾乎一直都是來自台灣的留言。甚至是在關於她的新聞報導下，也總是充滿外貌羞辱的評論。

DJ SODA表示，自己一直都很喜歡台灣，也為此非常努力。（圖／取自DJ SODA IG）

看到這些充滿惡意的評論，DJ SODA說，「所以我一直在想，我明明比任何人都還努力，為什麼卻得不到愛呢？我真的覺得非常難過。」

貼文曝光至今，按讚數已經累積超過2.3萬，很多台灣人紛紛留言送暖、替她加油打氣，「哪裡都有酸民！請別在意！努力工作是值得驕傲的」、「謝謝SODA，為台灣帶來很多知名度。很抱歉最近台灣的仇恨與對立感對妳造成不好的心情。」、「加油，你是最棒的。台灣的大家都非常歡迎你」。

