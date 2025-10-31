爆外遇王子！粿粿遭挖「私生活很亂」 她不忍了：大家能不能就事論事？

娛樂中心／綜合報導

粿粿被控外遇王子，網友挖出她的私生活諷刺很亂，「電商女王」周品均痛批：「大家能不能就事論事就好？」（圖／翻攝自王子IG）

藝人粿粿與范姜彥豐2022年結婚，未料范姜彥豐近日無預警在社群發文，親口認了婚變，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。粿粿也遭許多網友起底「私生活很亂」，甚至以「草仔粿」的諧音哏譏諷。對此，「電商女王」前東京著衣創辦人周品均痛批：「大家能不能就事論事就好？」

粿粿2022年結婚生下一女「小粿醬」，沒想到范姜彥豐（左圖）控訴她婚內出軌王子（右圖右）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

周品均今在Threads發文，一個女生犯了錯 不代表就該被全網性羞辱，什麼是性羞辱？ 拿「性」當武器羞辱女生，挖她的私生活、諷刺她很亂，拿她的身體開黃腔、當笑話嘲諷！然後用這些否定她整個人的一切。拜託！這不是「正義」啊，這是群體正在享受羞辱女性的快感，大家能不能就事論事就好？

周品均接著寫道，一個社會如果沈迷於羞辱女人，因而覺得這真的很爽的話，那是非常可怕的事啊。男生做錯事，甚至性犯罪，都不至於被這樣羞辱，還會被說：留口飯給他吃。但對犯了錯的女生呢？簡直置她於死！

粿粿被控外遇王子，網友挖出她的私生活諷刺很亂，「電商女王」周品均（左圖）痛批：「大家能不能就事論事就好？」（圖／資料照、翻攝粿粿IG）

PO文一出，許多網友認同表示：「完全認同…. 那個諧音真的笑不出來，有夠低劣」、「草仔粿超扯」、「破麻破擊敗之類的很難聽」、「草仔粿超扯」、「外遇固然不對， 但絕對沒有到需要被千夫所指、百般羞辱的程度。 每一次的性羞辱都是在增加女性對社會信任的成本， 到底有什麼好洋洋得意」、「在脆上面，就事論事超難」、「做錯事不代表她可以被任意辱罵甚至羞辱，真的很可怕！這是兩件事！ 」



