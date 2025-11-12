爆太子集團首腦曾入境至少10次 羅智強批政府狀況外：打詐國家隊有夠無能

​ 柬埔寨詐騙集團「太子集團」因跨國洗錢遭美英兩國聯手制裁，北檢日前發動搜索，查扣太子集團在台灣的資產，其中包括11戶和平大苑豪宅、29輛超跑，總金額逾45億元。對此，藍委羅智強在臉書發文砲轟，若非英美制裁，我國執法單位仍在狀況外，毫無作為，而檢調拘提25名涉案成員，最終聲押獲准4人，其餘幹部交保，集團高層特助更只以15萬元交保，就知道打詐國家隊有多麼無能。

太子集團跨國詐騙案，檢調查扣集團資產，高達45億元的龐大金額，不過後續的裁定結果卻引發爭議，經複訊後，太子集團多名成員被裁定以3萬元至70萬元不等的金額交保。​



對此，羅智強指出，跨國詐騙組織太子集團在台設立洗錢基地，檢調查扣集團不動產18筆、48個車位、26輛各式名車及60個帳戶，總價值逾45億元，令人咋舌。太子集團2016年就於101大樓設立線上博弈公司，隨後又以投資房地產名義，連續購入「和平大苑」11戶豪宅， 儼然將台灣當成洗錢及詐騙天堂。

羅智強說，原中國籍的太子集團首腦陳志自2017年起至少來台10次，政府毫無警覺；集團以犯罪所得在同一處購入11戶豪宅，金管會及調查局也不覺得奇怪。中國早於2020年就開始調查太子集團，若不是美國及英國政府上月同步對太子集團祭出法律制裁，我國執法單位仍在狀況外，毫無作為。

羅智強提到，在台洗錢超過45億元，檢調拘提25名集團成員，聲押獲准4人，其餘幹部交保，集團高層特助以15萬元交保，對比黃呂錦茹的千萬交保金，簡直九牛一毛。網友就諷說「連閃兵都要30萬，這案子只要15萬？」。

羅智強砲轟，民眾上網買個淘寶，民進黨也看不順眼，卓榮泰高喊要下架淘寶、拼多多，卻任詐團黑錢流入台灣洗白，還能設立十多家空殼公司，政府監管機制完全失靈。太子集團在台灣能如此橫行，就知道打詐國家隊有多麼無能，難怪詐騙案件及財損年年創新高，民眾要質疑政府打詐是打假的。



