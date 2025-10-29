爆婚內偷吃王子！粿粿5年前跳啦啦隊「應援踩空」 影片點閱竟破700萬

娛樂中心／綜合報導

粿粿在球場應援舞台踩空的12秒影片，至今締造超過726萬次點擊。（圖／翻攝自YouTube）

女星粿粿在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年與模特兒范姜彥豐結婚並生下一女，怎料婚後3年，范姜彥豐今（29日）上傳影片指粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。粿粿從中信兄弟啦啦隊PS女孩出身，YouTube在2020年點閱前3名，其中一支就是粿粿在球場應援舞台踩空的12秒影片，至今締造超過726萬次點擊。

粿粿2022年結婚並生下一女，怎料婚後3年爆出婚變，范姜彥豐（左圖）上傳影片指她婚內出軌王子（右圖右）。（圖／翻攝自范姜彥豐、粿粿IG）

中信兄弟2019年到花蓮球場出賽，PS女孩在舞台上熱情應援，結果團員之一的粿粿跳著跳著居然踩空，右腳直接卡在舞台和護網間的空隙，還好粿粿的左腳撐在舞台上沒有摔倒。超驚險的畫面不僅讓拍攝的球迷發出驚呼，粿粿旁邊的峮峮也嚇了一跳！粿粿爬起來後左手摀著胸口，露出尷尬又不失禮貌地微笑 。

粿粿曾在綜藝節目表示，在花蓮這次險些跌落舞台的經驗，是她加入PS女孩後最糗的一次，還好唸戲曲學校的她有練過軟骨功，才能在失去平衡的第一時間找回身體的重心。但經紀人強調，事後有提醒女孩們要多注意應援時的安全，因為不知情狀況下踩空真的很危險。

當時粿粿經紀公司解釋，會發生這樣的插曲是因為花蓮球場應援舞台的深度和洲際棒球場不同，粿粿當時以為後方還有空間才會往後退，沒想到後腳卻踩空。

