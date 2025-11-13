爆婚變還沒完！范姜彥豐疑再開砲 IG嗆「說謊姊妹組」疑再批簡廷芮粿粿

王子（左起）與粿粿婚外情傳聞持續延燒，同行赴美的簡廷芮與王品澔也因互動密切被外界揣測關係。（圖／翻攝自粿粿IG）

粿粿與男星邱勝翊（王子）爆出婚外情後，婚變風波持續延燒，事件中心人物之一范姜彥豐近日再度引發關注。他日前在Instagram限動便利貼留下「說謊姊妹組」五字，疑似暗指粿粿與其閨密簡廷芮，引發網友廣泛討論與猜測。

范姜彥豐於IG限動貼出「說謊姊妹組」字句，引發外界猜測是否暗指粿粿與簡廷芮。（圖／翻攝自粿粿臉書）

此次風波起於粿粿被爆婚內與邱勝翊（王子）出遊美國，引發關係爭議，同行的王品澔與簡廷芮也遭網友質疑牽涉其中。11日，簡廷芮在社群平台發文，強調近期沉默並非心虛，而是認為「沒發生的事怎麼澄清都沒有用」，並表示自己身為妻子與母親，有責任保護家人不受傷害。

廣告 廣告

她的丈夫賴冠儒亦發文力挺，表明兩人關係良好，並讚她為「最有儀式感又最負責任的好媽媽、好妻子」。他強調，不實對話紀錄與謠言將採取法律手段回應，直言「鍵盤能殺人」，呼籲外界勿再干擾無辜家庭。

然而就在聲明發布後，范姜彥豐雖未正面回應，但被網友發現他悄悄更換Instagram頭像旁的便利貼文字，寫下「說謊姊妹組」五字，引起網友聯想是否針對簡廷芮與粿粿。此舉迅速引發討論，不少人認為他是在借社群暗示立場，表達不滿。

另一方面，范姜彥豐近來也被網友目擊，獨自現身台北信義區某螺螄粉餐廳用餐，神情憔悴、身形明顯消瘦，引起粉絲關心。不少留言表示「看得出他真的受傷了」、「希望他能早日走出來」，也有人批評當事人未公開對質，卻頻以暗語挑動輿論。

目前事件仍在持續發酵中，粿粿方面未有更多回應，而王子與王品澔亦尚未公開說明。多方聲明與影射交錯，使得這場名人婚變風暴更添不確定性與話題熱度。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒

五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹

律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬

更多熱門影音：

真的太像「以為有兩個吳彥祖？！」男神結婚15年罕見曬恩愛網友看完嚇傻！

趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片

【娛樂圈大事整理】粿粿劈腿王子親密照流出？ 黃明志驚爆吸毒涉嫌謀殺！薛仕凌自首逃兵