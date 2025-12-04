爆媳婦帶高中生開房激戰！讓1歲兒目睹現場 韓12強教頭怒轟：她還回去當老師

韓國12強總教練柳仲逸4日大爆家醜，指控前媳婦和高三學生多次上賓館開房，還帶1歲的孩子到現場。（翻攝自IG @kbo.official）

曾任韓國棒球國家隊總教練柳仲逸，去年曾率韓國隊來台出賽12強棒球賽，而今（4日）他再度躍上新聞版面卻不是因為棒球，而是因為大爆家醜。他公開發文表示，自己就是檢舉女老師和男學生發生不當關係的人，而當事女老師就是他的前媳婦！他指出，該名女老師和高三學生多次上賓館發生關係，甚至還帶當時只有1歲的兒子一起去，給家人帶來相當大的衝擊，但如今該女老師竟準備復職，讓他對司法和教育體制相當失望。

韓國媒體報導，日前檢方針對女老師和高中學生發生不正當關係一事，做出不起訴處分後，柳仲逸4日在國會國民同意請願留言板上親自發文，公開自己的身分，表明自己就是此事件的檢舉人，「做為一名父母，在經歷這次事件後對大韓民國的司法機關和教育行政的應對相當失望」。

柳仲逸表示，他的（前）兒媳婦、也就是這名當事女老師，和當時就讀高三的學生在學期中長期存在不正當的關係，「在這段過程中，我的孫子也被證實曾多次被一起帶到賓館，對我們家人帶來很大的傷害和衝擊」，但如今她卻在準備復職，要回去當老師，教育廳竟也表示沒有任何問題，讓柳仲逸認為政府應該改善兒童福利法，加強調查的標準。

34歲女老師帶高三學生到處開房間！ 尪蒐集監視畫面提告檢舉

據報，柳仲逸34歲的前媳婦涉嫌在2023年8月至2024年1月這段期間，和她任教學校的高三學生到首爾、京畿、仁川等地的飯店賓館投宿並發生性行為，還把她1歲的兒子也一起帶去現場，讓她的老公、也就是柳仲逸的兒子發現後憤而提告、檢舉，並將女方和學生在飯店大廳、餐廳公然擁抱、親吻的監視器畫面影像，以及飯店的預約明細、DNA鑑定等資料當作證據。

檢方為何不起訴？ 柳仲逸兒子不服要抗告

然而檢方上個月14日以「證據不足」為由，對女方做出不起訴處分。檢方表示雖然2人疑似有類似關係，但很難確認女方在男學生2023年9月滿18歲之前就有和他發生性行為；被控對兒子的虐待部分也同樣不起訴。柳仲逸的兒子對此處分不服，已提出抗告，柳仲逸本人則透過公開發聲，呼籲各界關注。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

