爆害助理輕生！莫莉曬比基尼辣照「家寧也按讚了」遭抓包偷關留言現況曝

記者趙浩雲／台北報導

莫莉從《大學生了沒》出道。（圖／翻攝自臉書）

從《大學生了沒》出道的網紅莫莉，近日遭週刊爆料，指她去年底捲入詐騙事件，事後與經紀人將責任歸咎於前助理，導致對方遭肉搜與網路霸凌，最終於上個月底不堪壓力輕生，相關消息曝光後震撼外界；而在風波延燒之際，網友也發現莫莉已悄悄關閉Instagram貼文留言功能，再度引發關注與討論。

事實上，莫莉日前仍在社群平台分享近況，曬出度假美照迎接新年，並以「New year, escaping the cold and chasing the sunshine」向粉絲問好，看似心情平靜，未正面回應任何爭議。

莫莉被抓包偷關留言。（圖／翻攝自IG）

目前有眼尖網友發現，莫莉的Instagram留言功能已被關閉，僅剩按讚數持續增加，連家寧都有按讚。對於週刊所揭露的指控內容，以及前助理事件的來龍去脈，莫莉本人截至目前仍未對外發表正式說明，後續發展仍有待進一步釐清。

