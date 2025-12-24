爆密婚又捲三角戀！啦啦隊女神昆娜吐真相 「早已離婚沒重疊」

昆娜受訪透露自己早在今年初離婚。翻攝IG@queena25__

職棒味全龍啦啦隊「小龍女」前成員昆娜（Queena）4月時被爆出與球星張祐嘉熱戀，沒想到隨後又被踢爆其實已密婚生子，丈夫為前輕艇國手翁琝森。因隱婚身分曝光、又捲入疑似婚內出軌爭議，她遭球團即刻停工。歷經8個月沉澱後，昆娜受訪吐露心聲。

昆娜接受《鏡週刊》專訪時重申，泛著淚說：「（戀情）沒有重疊，當時我已經離婚了。」她表示，4年前與大學時期男友翁琝森結婚，並誕下一女，但兩人對未來規劃始終沒有共識，於去年8月正式分居，今年初歷經近2小時協調後，決定離婚。

吐露與張祐嘉關係

昆娜透露，雙方屬於和平分手，女兒目前由前夫照顧，但她隨時都能探視。至於與張祐嘉的關係，她坦言是在離婚低潮期逐漸走近，然而曖昧情曝光後，卻遭親友爆料她其實已婚4年並育有一女，因而被外界質疑捲入不倫戀。對此昆娜澄清：「我們沒有說好在一起，後來有輿論的壓力，我們就越走越遠，現在還是朋友關係。」

前輕艇國手翁琝森（左圖）是昆娜的前夫，球星張祐嘉（右圖）曾與昆娜有曖昧情，兩人現在仍是朋友。翻攝IG@wen_sen0223、翻攝IG@youjia.24

她也坦言，這8個月來因工作全面停擺，月收入歸零，過去月入6位數的生活無以為繼，甚至繳不出房租，只能搬回桃園中壢與阿公阿嬤同住。壓力之下體重驟減4公斤，但她也強調，會選擇向前看，在進入下一段感情前，先學會好好愛自己。



