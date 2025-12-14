爆師兄下藥強制X交還偷拍 中台禪寺回應了！過往黑歷史再被掀

中台禪寺爆出性侵醜聞，寺方做出回應。（翻攝自南投旅遊網）

南投知名佛教聖地「中台禪寺」爆出性侵醜聞，去年一名參加禪修班的李姓男子竟然在師弟的飲品中下藥，趁其不備對他進行猥褻、性侵等行為，遭法院判刑。對此寺方已做出回應，而過往中台禪寺曾爆發的爭議也再度被翻出討論。

李男下藥侵犯學弟8次 法院判決出爐

據報，一名擁碩士學歷的李姓男子去年11月在中台禪寺參加禪修班課程，竟利用就醫取得的FM2藥物，偷偷摻入同班師弟的飲品中，等對方喝下昏睡後，脫下其褲子對他進行口交、打手槍等侵犯行為，還自己用手機錄影、存於電腦中，前後得逞8次。南投地方法院依強制性交、猥褻等罪，合計判刑李男7年4月徒刑。

佛教聖地爆性侵 寺方這樣說

中台禪寺發言人見尊法師昨（13日）回應表示，在該案發生後已立即開會，全力協助並關懷被害人，雖然被害人要求保護個人隱私，但因事態嚴重，寺方仍建議與家人共同商議，最後商議決定採法律途徑處理此事；針對加害人部分，寺方也已立即公告禁止其到道場參加任何活動。

寺方重申，所有義工和學員必須嚴守法律及道場規定，回山更須遵守作息時間，晚上10點安板止大靜後，必須準時熄燈養息、不得在外閒談遊蕩。

中台禪寺爭議有哪些？ 黃安親妹涉其中

佛教聖地爆出性侵醜聞，也讓中台禪寺過往爭議再度被拿出來討論。被號稱台灣佛教四大山頭的中台禪寺，開山祖師為已故釋惟覺和尚在1990年開始籌備創立，目前的建築在2001年正式落成啟用。1996年曾發生一起鬧上新聞版面的重大事件，當時參加中台禪寺佛學夏令營的40多名大學女生，竟在未知會家人的情況下「集體剃度出家」，其中甚至還有藝人黃安的妹妹黃淑君，學生的家屬為此和寺方發生衝突。

2009年中台禪寺的二期開發計畫，被爆料涉嫌違法竊占國有地，甚至還有在山林保育區濫墾、違建等問題，釋惟覺還被控找人頭購買土地、規避開發保育區責任等問題。而當時寺方則切割表示，那是地主的個人開發行為，和寺方無關。

