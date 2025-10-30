爆廠商違法提供中國設備卻安全下莊 黃國昌曝背後新潮流大老：皇親國戚數發部敢處理？

民眾黨團總召黃國昌今（30）日召開記者會，指稱大同醫護去年取得資安院標案，卻違約使用中國設備、未在期限內改善，但資安院拖了2個月後仍讓其通過複驗，他質疑背後理由很簡單，因為大同公司董事長就是三立集團董事長張榮華，而大同醫護董事長則是新潮流大老洪奇昌。



黃國昌表示，為因應今年底的跨國網路攻防演練，國家資通安全研究院辦理「醫療攻防演練OT場域建置」標案，去年11月決標，方式為最有利標，由大同股份子公司「大同醫護」取得。但大同醫護在去年12月25日交付文件辦理驗收，資安院明知其存在重大違失卻嚴重放水，大同醫護不僅未在期限內完成改善，反而拖了2個月後就完成第二次複驗。

​黃國昌提到，​依據契約規定，該標案設備需要是「新品」、不可以是「中國製」，但大同醫護的設備進口報單，生產國別即註明「CN」中國製，狀態也不像新品，指控大同醫護除違法使用中國製網通設備，還出具不實新品證明書，涉嫌違反《政府採購法》、《刑法》偽造文書罪。

民眾黨團總召黃國昌指控，大同醫護在標案中違約使用中國製設備。（取自民眾黨直播）

黃國昌怒批，大同醫護未在期限內完成改善，資安院卻沒有解約、沒有移送法辦、沒有停權，全都裝沒看到放水，前資安院長何全德更是傾力護航大同醫護。「為何數發部或資安院都對大同醫護如此禮遇？理由非常簡單，除了大同董事長是三立董事長張榮華，大同醫護董事長更是新潮流的大老洪奇昌。」

黃國昌說，面對這些皇親國戚，數發部長林宜敬敢處理嗎？要不要全面徹查、追回補助？除了今天揭露的採購弊案以外，大同醫護近兩年還取得了包括國防部軍醫局、海軍司令部、軍事情報局的採購標案，「這些綠友友蠹蟲如果沒有清除乾淨，還適合繼續由這種明目張膽違法亂紀的廠商，取得涉及國安的標案嗎？」

