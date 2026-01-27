爆張又俠當面頂撞習近平！1個月後被抓 外媒指「貪污洩密」他揪疑點：又不缺錢

張又俠倒台背後的原因引發議論，傳聞更稱他前一個月曾當面頂撞習近平。（翻攝自央視）

過去被視為習近平重要盟友的中共中央軍委副主席張又俠，以及聯合參謀部參謀長劉振立，日前突然被北京宣布以「涉嫌嚴重違紀違法」立案調查。近日《華爾街日報》還報導指出，張、劉不只涉嫌貪污，還向美國出賣中國的核武機密，媒體人矢板明夫則質疑，這個級別的高官「不缺錢、不缺權勢、更不缺生活享受」，完全沒必要為了經濟利益鋌而走險；旅美獨立評論人蔡慎坤也爆料，稱張又俠1個多月前曾當面頂撞習近平，疑似為張又俠被抓埋下伏筆。

爆張又俠當面嗆習近平：到底想把黨和國家帶向何方

蔡慎坤昨（26日）發文指出，根據消息，大約一個多月前張又俠繩當面頂撞、威脅習近平，「這個說法聽來相當驚悚，且無法證實其真實性，但這樣的情節與場景本身衝擊力極大，也被視為日後張又俠遭到拘捕的伏筆。」

傳聞內容提到，張又俠在一個規模很小的場合和習近平發生衝突，張又俠指責習近平這些年不斷整肅軍隊，質疑他究竟想把黨與國家帶向何方？張認為軍隊的形象已遭到嚴重破壞，軍人得不到社會尊重、甚至失去基本尊嚴，是中共建黨、建軍以來前所未有的自我毀滅。張又俠吵到最後甚至放話：「我今天不讓你從這裡離開，算不算政變？」

外媒曝張又俠貪腐洩密 媒體人起疑：被「餵料」

對於美媒《華爾街日報》報導張又俠被抓的原因，包括收賄、向美國洩漏核武核心數據，蔡慎坤認為，《華爾街日報》顯然取得了官方「餵料」，稱高層內部通報披露了極具震撼性的指控細節。

矢板明夫亦對《華爾街日報》的內容起疑，他認為張又俠這個級別的高官，不缺錢、不缺權勢、更不缺生活享受，完全沒必要為了經濟利益鋌而走險，就算說是為了政治利益，也沒什麼說服力，「我認為，真正合理的解釋，不是張『為什麼會賣國』，而是『為什麼必須被說成賣國』。」矢板明夫直言，在中國政治傳統中，高層整肅最致命的指控，從來不是貪腐，而是叛國。

矢板明夫指「出口轉內銷」 讓權力鬥爭多了國際背書

矢板明夫根據新聞生成的過程分析，《華爾街日報》這篇報導像是典型的「出口轉內銷」。以他過去在北京10年的採訪經驗，被嚴密監控的外國記者不可能在張又俠剛倒台之際，就短時間內憑自己的人脈挖到如此高度機密的內部通報內容。他透露，這類消息往往不是記者主動查出來的，而是被「請去喝咖啡」時聽來的，他自己過去就曾在「周永康案」前夕親眼見過，官方背景人士主動聯絡外國記者講述案情內幕，目的就是讓該案的細節先從外媒刊出，在回流國內，讓權力鬥爭多了一層正當性和「國際背書」。

矢板明夫也說，利用外國媒體放風、包裝敘事是中共操作輿論的常用手段，重點不在於報導是真是假，而在於它是否正在服務某種政治需要，「這不只是對張又俠個人的定性，更是一場精心設計的宣傳敘事。」若不提高警覺，很容易在不知不覺中誤信了中國的大外宣。

