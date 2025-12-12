爆徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 她列時間軸曝內幕：會通靈嗎？

政治中心／林昀萱報導

不滿花蓮縣府在明年度總預算中未明確編列災後重建經費，光復災民昨（11）日一早動員超過500人北上花蓮市區，到縣議會與縣政府前陳情抗議，提出5大訴求，要求縣府負起重建責任。不過，縣長徐榛蔚持續神隱，僅副縣長顏新章出面。花蓮縣議員楊華美爆料，有縣府員工透露，就怕光復災民闖入，縣府竟「將所有對外通道鎖住」。

光復鄉因堰塞湖溢流受重創，但花蓮縣府明年度的總預算規模達到新台幣401億元，卻未見光復鄉重建經費，即便花蓮縣議會三度發函要求縣府調整預算，依舊沒納入。災民代表11日在議會前遞交陳情書，表達強烈不滿，更提出包含災後復原列入年度總預算、成立災後復原推動委員會、定期舉辦重建說明會等五大訴求，但只見到顏新章，徐榛蔚並未出面。

光復鄉受重創，災民11日到縣議會抗議縣府未編列重建預算。

據《民視新聞網》報導，楊華美認為自始至終花蓮縣府就拒絕編列光復預算，還想將責任推給中央，稱中央編列300億中已編完270億，剩下30億可用在光復，為何縣府還要編列經費？根本沒將光復災區放在眼中。楊華美列出時間軸指出，花蓮縣府在10月14日將明年預算送至議會，當中完全沒有災後重建的相關經費，議會當時要求重編預算，花蓮縣府卻遲遲未修正。而中央編列的特別預算在12月才三讀通過，但卻被花蓮縣府早早拿來當推卸編列地方預算的藉口，怒斥睜眼說瞎話的行為「是會通靈嗎」？

