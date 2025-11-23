爆復合家暴男趙駿亞！吳婉君深夜突認「結束孽緣」...鬆口真實心聲

娛樂中心／綜合報導

女星吳婉君今年3月驚傳遭男星趙駿亞家暴，負傷前往警局提告傷害並聲請保護令，鬧得滿城風雨，豈料6月就被週刊爆料已悄悄復合，不過雙方至今皆未證實或否認傳聞。如今吳婉君突然在社群發文坦言「結束孽緣」，再度引發網友關注。

吳婉君鬆口談「孽緣」。（圖／翻攝自吳婉君IG）

吳婉君今（23）日凌晨在Threads有感而發，坦言結束一段孽緣後，深刻體會到被照顧是一件很幸福的事，甚至不禁自嘲：「我彷彿回到生活白痴的狀態。」吳婉君進一步分享，她在車上綁頭髮時，同事會幫她擠髮膠、調整鏡子；吃完便當則有人幫忙收拾、丟垃圾，甚至貼心買水；就算她不小心遺落鑰匙、手機，也有人會替她善後、保管。

吳婉君深刻體會到「被人照顧」的幸福。（圖／翻攝自吳婉君Threads）

除此之外，吳婉君也不忘提及一路走來陪伴在她身邊的朋友，「以前我也都很努力照顧別人，但我最近腦子不太好使，謝謝你們不厭其煩一直照顧我」，最後，吳婉君開心直呼：「我真的很幸福誒，好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人。」

