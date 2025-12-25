爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜

記者趙浩雲／台北報導

演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。

由於王柏傑不久前才證實與女星謝欣穎分手，感情動向備受關注，這張突如其來的登記照也讓不少人驚訝不已，紛紛猜測照片中的新娘究竟是誰，留言區湧入「是真的結婚了嗎」、「不是才分手嗎」、「該不會是本人吧」等聲音。

不過王柏傑並未進一步說明照片中人物的真實身分，也有不少人留言表示「玻璃反射看起來不像本人」、「看起來不像當事人」、「是朋友登記不是他吧」、「你怎麼就不覺得他是證人」、「看起來是小美跟他老公喔」。

