爆徵「5.5萬護理師執照」助理！金馬影后歸亞蕾露面回應

資深演員寇世勳（左）、歸亞蕾合作電影「拾光」掀起回憶殺。（圖／光譜映像）





由新銳導演宋康欣執導、金馬影后歸亞蕾、寇世勳所主演的電影《拾光》，今（25）日在紅心字會信義老人服務中心舉辦殺青記者會。長年定居在洛杉磯與兒孫三代同堂的歸亞蕾，時隔約6年返台現身活動，特此澄清先前傳出她以新台幣5.5萬元月薪要徵具備護理師執照的助理一事，且今日就要回美國迎接參加童子軍回家的孫子。

寇世勳（左起）、新銳導演宋康欣、資深演員歸亞蕾出席電影「拾光」殺青記者會。（圖／光譜映像）

現年81歲的歸亞蕾表示，自己很注重養身、身體健康良好，每天固定做有氧運動、八段錦約1小時，老公就是她真正的助理，平時會做生菜沙拉給她帶到片場當晚餐；澄清先前被爆找具備護理師執照的助理謠言，是因為導演宋康欣考量她年紀大：「導演不希望我跑上跑下，希望有助理可以幫我拿東西，所以沒有護理專業這件事，完全是誤會。」

長期定居美國的歸亞蕾，特別返台拍攝電影《拾光》。（圖／光譜映像）

談及接演本片的原因，歸亞蕾說片中角色有自己身邊年長親戚的影子，除了喜歡故事內容，更重要的是導演與編劇耗時5年創作感動她，因而只花了3天就點頭答應拍攝；歸亞蕾形容此次回台拍片感覺像回家一樣，全程只拍攝21天：「我有跟導演說，我不希望太匠氣來詮釋角色，希望有什麼地方覺得過了或是不夠請她告訴我。」

寇世勳拍攝電影《拾光》出席殺青記者會。（圖／光譜映像）

導演宋康欣表示，《拾光》的創作初衷是面對全球老齡化，描述兩個古怪的老人被迫同住一間雙人病房；更難得的是能邀請到回憶殺級的傳奇演員寇世勳與歸亞蕾來分別飾演「快瞎了」的陳教授和「快痴了」的華姨；互相討厭的他們竟一起作伴遊樂，展開了一場在醫院的公路之旅，並相約走出病房。歸亞蕾說，現在不只是即將邁入超高齡化社會，就連電影主角也進到超高齡社會了。

寇世勳說很喜歡這次的題材，雖然劇情只是在敘述兩個人相遇的故事，但是觀眾看完各自會有不同的感受：「兩代之間的隔閡，在很自然的情況下就化解了！這兩個人的初見面是互相排斥，有一些互相磨合的地方，我喜歡這種兩個人見面就互相看不順眼，你自己去體會，順著你的感受會有不同。」電影《拾光》即將進入後製階段，預計2026年完成並投向國際影展。



