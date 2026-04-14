爆性侵醜聞、涉共諜風波 加州州長熱門人選退選並辭國會議員

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史沃威爾曾是女共諜方芳（右）積極接觸對象。美聯社



美國民主黨聯邦眾議員史沃威爾原本可能成為下屆加州州長，上週卻被四名女子同時爆料疑似性侵，其中更包括強暴指控，政治生涯急轉直下。史沃威爾堅稱清白，但已因此退出州長選戰，週一（4/13）更宣布辭去國會議員職務。他還曾是知名女共諜「方芳」的接觸對象，上月更威脅聯邦調查局勿公開相關檔案。

年僅45歲的史沃威爾（Eric Swalwell）週一表示，他矢言將對抗相關指控，但為避免在履行職務時分心而有愧選民，因此將遞交辭呈。在此之前，民主與共和兩黨都施壓要求他離開國會。

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在此同時，德州共和黨聯邦參議員龔薩雷茲（Tony Gonzales）也因性騷擾相關指控，宣布辭去議員職務。由於兩人同時去職，眾院次仍將維持共和黨比民主黨多3席的局面；且因兩人均來自鐵票區，補選後的席次比例應仍維持現狀。

民主黨加州州長初選中將於6月2日舉行，5月初就會展開提前投票。史沃威爾民調原本在前兩名，但已因醜聞而宣布退選。

史沃威爾原為州長熱門人選，4月7日還出席州長競選活動。美聯社

●曾被女共諜接觸多年

史沃威爾2012年首次當選國會議員，多年來爭議纏身，其中最著名的事件即2012年至2015年間成為共諜「方芳」（Fang Fang，又名Christine Fang）滲透對象。

Axios新聞網站曾報導，方芳2011年以留學生身分來到加州，之後四年間積極接近地方政客與國會議員。報導引述情報官員指出，方芳透過建立關係網進行滲透，且特別接近史沃威爾，協助安排至少一名實習生進入他的辦公室。

方芳還為史沃威爾2014年連任眾議員的選戰募款，幾年前多次與他互動。

一名反情報官員表示，方芳「是帶著任務來的」，但她在聯邦調查機構注意到其行動後，於2015年離開美國。史沃威爾同年接獲FBI提醒後，已與方芳切斷聯繫。

《華盛頓郵報》上月報導，在傳出FBI有意公開方芳相關檔案後，史沃威爾的律師發函給FBI局長巴特爾（Kash Patel），警告將採取法律行動，並指控此舉是要刻意抹黑史沃威爾，企圖損害其州長選戰。

史沃威爾與妻子及三名幼子。翻攝臉書

●遭四名女性控訴性侵

上週，有四名女性指控已婚的Swalwell涉及嚴重性侵與不當行為，其中一名前員工指控他強暴。

這名前員工表示，她在2024年於醉酒狀態下遭史沃威爾強暴，醒來時身上有瘀傷與出血。她也表示，2019年一次大量飲酒後，在飯店房間醒來時全身赤裸躺在他身邊，懷疑已發生性關係。

另一名女性則表示，她透過網路認識史沃威爾，兩人相約，酒後醒來發現與他同處飯店房間。她指控史沃威爾未經同意親吻與觸碰她。

美國網紅薩瑪可（Ally Sammarco）則稱，史沃威爾曾透過社群媒體Snapchat傳送裸照給她。

相關爆料浮現後，紐約曼哈頓檢察官辦公室已展開調查。

●國會出席率不佳

此外，史沃威爾也被批評在國會怠忽職守。2025年，他在342次全院表決中缺席95次，遠高於86歲高齡、當年還動了髖關節手術的民主黨籍資深眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）。

此外，原本參選加州州長的史沃威爾聲稱近9年一直在加州保有住所，但鄰居表示從未見過他。住在他聲稱地址附近的5名居民也指出，9年來一次都沒見過他。

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