爆性騷新竹市府女員工疑雲 邱臣遠回應了

▲新竹市副市長邱臣遠（右三）曾以代理市長身份上《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》，分享新竹各項市政。（圖／NOWNEWS攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨即將針對竹北市長提名進行內部民調前夕，被點名轉戰竹北的新竹市副市長邱臣遠再被特定媒體爆出性騷疑雲，引發關注。對此，邱臣遠今日表示，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

新竹市長高虹安去年12月復職後，邱臣遠轉戰竹北的傳言甚囂塵上，邱臣遠回應《NOWNEWS今日新聞》詢問表示，民眾黨在竹北市有一定的支持度，黨中央和地方黨部都正在評估規劃當中，未來會配合相關安排，不排除任何可能。

不過，就在民眾黨即將針對竹北市長提名進行內部民調前夕，邱臣遠再被特定媒體爆出性騷疑雲。據媒體報導，邱臣遠遭爆在代理市長期間，要求市長室內所有行程都要安排人力，其中有名女員工還被他要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不舒服，並對邱臣遠的言行開始蒐證，在高虹安復職回歸市府後獲悉，高虹安第一時間就將這名女員工調離職務，並提供申訴管道。爆料被解讀是民眾黨內的鬥爭與廝殺。

針對媒體報導，邱臣遠回應表示，報導皆為子虛烏有，已對他及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，他要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



