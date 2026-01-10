爆惹怒習近平！梁靜茹《可惜不是你》被禁播突關微博 公司首發聲了

記者蔡維歆／台北報導

美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，中國外交部立刻發聲譴責呼籲釋放馬杜洛夫妻，當時就有中國網友點播梁靜茹知名歌曲《可惜不是你》暗諷，讓這首歌慘遭禁播，怎料在8日梁靜茹也關閉了微博，網路上迅速出現各種揣測聲浪，也讓公司出面表態將以法律手段全力捍衛藝人權益，絕不姑息。

梁靜茹關閉微博，引發網友討論。（圖／翻攝自微博）

據了解，中國外交部發布聲明要求釋放兩人，強調「中方對美方強行控制馬杜羅（馬杜洛）總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反『聯合國憲章』宗旨和原則」。不過有不少中國網友點播〈可惜不是你〉這首歌大酸「可習不是尼」、「抓錯人了，建議重新抓，大家懂得都懂」、「可惜不是那誰」，導致這首歌馬上在中國音樂平台被禁播。

結果有網友發現，原本微博擁有超過1600萬人追蹤的梁靜茹，近日個人頁面竟呈現關閉狀態，上方寫下「由於博主設置，目前內容暫不可見，博主將在2026年1月15日上午6時08分後恢復」；就有人猜測，是因為梁靜茹近日結束演唱會後，收到不少有關外表的評論，所以才會選擇關閉。針對外界各種揣測，梁靜茹的經紀公司出面回應，強調微博平台上出現大量不實訊息與惡意抹黑內容，已正式授權巡演主辦單位啟動法律程序，將依法追究相關責任，並表示會以法律手段全力捍衛藝人權益，感謝外界對梁靜茹的關心與支持。

