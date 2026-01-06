爆慘淪小三...大咖女星鬆口證實了 最新現況曝光：不再相信男人

娛樂中心／蔡佩伶報導

宣萱透露曾在大學時期誤當小三。（圖／翻攝自微博）

香港女星宣萱入行多年，不只參與多部電視劇演出，演技更榮獲大獎肯定，近日，她為了宣傳電影《尋秦記》而接受訪問，沒想到卻自爆誤當小三的過往，坦言後續對於男性多了一份戒心。

綜合港媒報導，宣萱罕見分享感情狀況，透露在年輕時的第二段戀情就慘淪小三，而且還是旁人告知她才知道前任原來早有女友，對於被男方欺騙她也感到震驚，至今仍在她心中留下陰影，「會變得很小心」，在往後的戀情無法全心全意信任男生，坦言多了一份戒心。

雖然宣萱在愛情中曾經受傷，不過她依舊相信命中注定，至於未來對象挑選標準，宣萱表示只要合適就可以，然而，宣萱近來跟古天樂主演電影《尋秦記》，也宣布要來台宣傳，屆時將出席多場映後見面會，勢必會掀起一波風潮。

宣萱將跟隨《尋秦記》團隊一起來到台灣宣傳。（圖／翻攝自微博）

