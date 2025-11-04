爆手握王子、粿粿裸身照！吃定范姜「1點不敢曝光」囂張行徑曝光
娛樂中心／巫旻璇報導
范姜彥豐日前發布影片，指控妻子粿粿婚內與男星王子（邱勝翊）不倫，引爆演藝圈震撼彈。他透露，自今年3、4月兩人與友人前往美國旅行返台後，粿粿態度明顯轉冷，直到後來掌握到確切證據，才確信對方已出軌。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應，詳細訴說與范姜婚姻中的矛盾，最後承認與王子確實有不當互動。根據週刊最新報料，范姜取得的證據並非僅止於對話內容，還包括兩人裸體相擁的親密影像。
范姜彥豐(右)控粿粿(左)婚內出軌。（圖／翻攝自IG@zack_fanchiang）
范姜彥豐在29日投下一顆震撼彈，公開指控妻子粿粿婚內與王子（邱勝翊）發展不倫關係。他在影片中稱，自己曾把王子視為交心好友，卻沒想到最終成了「最後知道真相的人」。他透露，粿粿今年3、4月與王子等人赴美兩週返台後，態度突然冷淡，個性大變讓他身心俱疲，直到後來掌握決定性證據，才確認外遇確有其事。按照粿粿後續影片說法，范姜是透過她的iPad看到私人內容，才完全掌握真相。
粿粿(左)與王子(右)被控關係密切。（圖／翻攝自IG@meigo.c）
根據《鏡週刊》報導，范姜不手中留有兩人對話、合照甚至親密影像，內容從訊息到畫面一應俱全，其中包含擁抱裸身的照片。雖然手上握有足以成為離婚官司證據的資料，但范姜彥豐顧及粿粿的母親身分，因此選擇走協議分手的方式，希望以和平方式結束婚姻。不料外遇被攤開後，粿粿不僅沒有展現悔意，反而頻頻與王子公開互動、曬甜蜜。據悉，她甚至長達3個月不返家、不見面、不聯繫。知情人士透露，兩人認為范姜聲勢與曝光度不如王子，判定他不敢將事情攤到檯面上，因此愈趨肆無忌憚。
而在粿粿的回應影片中，她則反控范姜開口索討1200萬元「和解金」，表示只要她付錢，隔天就能簽離婚，之後若有負面消息他也會幫忙澄清。她強調自己平時負擔家庭六至八成開銷，包括生產費用都由她處理，還曾借錢給范姜投資並讓對方拿走獲利，甚至協助介紹工作資源。粿粿指控范姜談判過程中始終圍繞金錢問題。最後她承認與王子之間確有越界行為，但強調時間點與赴美旅程無關。
