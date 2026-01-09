爆打神秘液體回春！洪金寶74歲了 合體「2金孫熱舞」被拍洩近況

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港武打巨星洪金寶先前多次被目擊需靠拐杖、輪椅代步，不過近來在其開設的抖音帳號中，精神狀態很好，走路也比過去敏捷，引發外界質疑施打「神秘液體」回春，而洪天明則表示父親狀態改善全靠休息，否認外界傳聞。近日，剛過74歲生日的洪金寶也興奮合體金孫拍跳舞影片，真實近況瞬間掀起大家關注。

從曝光的畫面中可以看到，本來洪金寶拒絕兒子洪天明提出拍跳舞影片的要求，但隨後被問到跟孫子合拍「有沒有問題」，寵孫的洪金寶立刻改口說沒問題，之後便坐在椅子上與兩孫子熱舞。

洪金寶在鏡頭前大跳時下流行的海豹舞，舞蹈動作十分流暢，完成舞步後，兩位孫子也抱緊爺爺洪金寶，頓時讓洪金寶露出開心的笑容，網友們見狀除了祝福洪金寶生日快樂外，也羨慕他子孫滿堂。

洪金寶笑到合不攏嘴。（圖／翻攝自IG）

