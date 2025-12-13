爆打15歲失智柯基！茶聚加盟主到案說明了 認自己情緒失控

15歲柯基犬被打的畫面在網路流傳，而施暴的飲料店加盟主也在昨（12）日到案說明。取自Threads



知名飲料品牌「茶聚」加盟主詹姓男子近日拿掃軸打15歲失智的柯基犬，影片曝光後引發網友群起撻伐，台北市動保處在獲報後介入，將狗狗給安置。而施虐的詹姓男子也於昨（12）日到案說明，坦承因為長期照顧身心俱疲，才情緒失控做出虐待行為。

詹姓男子表示，15歲的柯基犬「秋刀魚」因為失智，造成長期照顧下來身心疲憊，情緒失控才釀成錯誤。

台北市動保處代理科長陳瑞濱表示，在介入後得知「秋刀魚」原先有後癱、失智情形，檢查項目較多尚需時間，迄今仍在動物醫院排檢，因犬隻失智情形需要專業照顧，檢查完畢仍會繼續住院觀察，後續再找適合的飼主續續飼養，也將依動物保護法第5條第2項不得騷擾虐待傷害動物對詹姓男子裁罰。

動保處強調，對虐待動物行為秉持零容忍的態度，且動保法對虐待、傷害動物的行為已有明確規範，違者將依同法第30條規定查處最重可處7萬5千元罰鍰。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。

