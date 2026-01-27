爆打UBER還請出天道盟 PAZZO董座、鐵霸兄弟全被起訴

廖承豪因為毆打運將，還落黑幫再打一次，被台北地檢署依妨害秩序罪起訴。資料照。呂志明攝



上櫃公司美而快集團(5321)董座廖承豪，搭UBER時與運將起爭執，竟與助理聯手毆打對方，雙方鬧進警局後，廖承豪竟嚥不下這口氣，找上好友、天道盟盟主鐵霸曾盈富、曾盈進兄弟，2人則找小弟埋伏在醫院外毆打運將，台北地檢署就醫院埋伏的部分，認為廖承豪、曾盈富、曾盈進及動手者共計10人，涉犯妨害秩序等罪，依法提起公訴。

至於廖承豪與助理王孝傑在一開始與林姓運將互毆被控傷害、毀損的部分，檢察官則另案偵辦中。

美而快集團為台灣本土的電商公司，是近年來服飾圈的超級亮點。原本名叫友銓的它，在成功收購友銓股份後，華麗轉型為電商事業，現在旗下有像PAZZO、MEIER.Q這些深受年輕人喜愛的服飾品牌。除了專注於線上服飾銷售，美而快也開始進軍實體門市，還涉足生活美學產品。

美而快集團董事長廖承豪(左圖，取自美而快官網)，旗下品牌包含PAZZO都與名人合作。取自取自IG@pazzo

提到美而快就不得不提它的靈魂人物、董事長廖承豪。台北五分埔出身的「成衣達人」，16歲就踏入成衣產業，23歲開始創業，從基層一路打拼上來，靠著多年來在商場上的摸爬滾打，累積了超豐富的成衣生產和零售經驗。2010年，他帶著滿滿的創意進軍電商市場，創立了PAZZO等多個網路原生品牌，直接掀起了台灣女裝電商的新潮流。

去年11月17日晚間，廖承豪與助理一同搭乘UBER，在抵達復興南路目的地下車時，廖承豪又有其他的事請林姓運將載他們前往另一個地點，由於林姓運將已經接了其他單無法答應，雙方為此起了爭執，廖承豪與助理悻悻然下車後竟將林姓運將揍了一頓，因此鬧上警局，運將對2人提出告訴。

天道盟盟主曾盈富。資料照。呂志明攝

天道盟盟主「鐵霸」的弟弟曾盈進。資料照。呂志明攝

廖承豪不滿為了此事進入警局，竟然找上好友，天道盟盟主曾盈富幫他出口怨氣，曾盈富聽到兄弟受到委曲，答應找人「關心」，隨即請弟弟、天道盟要角曾盈進處理此事，曾盈進就指派小弟前往敦化南路派出所集結，趁林姓運將離開派出所前往台北市立聯合醫院仁愛院區驗傷途中，由埋伏在現場的天道盟成員陳偉仁出面請運將和解。

在現場督軍的天道盟成員陳偉仁。資料照。呂志明攝

對於陳偉仁提出和解要求，運將果斷拒絕，並繼續前往醫院驗傷，陳偉仁立即指派小弟在仁愛醫院外傳遞訊息給監控者，等到運將驗完傷離開醫院時，埋伏在現場小弟就一擁而上，出手揮打運將的後腦杓，並叫囂「幹你娘別跑(台語)」，林姓運將被打得連滾帶爬的逃離現場，再度前往派出所求救，警方調閱現場監視器，循線查出整起事件的來龍去脈。

鐵霸曾盈富教唆小弟教訓，林姓運將被打得連滾帶爬逃離現場。資料照。讀者提供

對於為何會找兄弟幫廖承豪出氣，曾盈富、曾盈進2兄弟到案時表示，因為廖承豪是他們的遠房表兄弟，他們在接到消息後才會找人來「關心」。檢察官對於2人辯解無法認同，認為既然是親友，理應以親友身分前來慰問或探視廖承豪，2人卻捨此不為，另找不特定者前往警局聚集，此舉顯與社會常情迥異，不可採信。

檢察官調查後認為廖承豪、曾盈富、曾盈進及參與者共計10人，涉犯《刑法》妨害秩序等罪，依法提起公訴。

