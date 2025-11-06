爆挖僧人心臟續命！李連杰進手術喊「硬件維修」走路像附身發毛片曝

娛樂中心／綜合報導

62歲的功夫巨星李連杰被捲入「換器官」陰謀論。面對流言滿天飛，他日前特別在中國社群平台上傳影片澄清，畫面中他赤裸上身、露出胸口，似乎想以「無疤」證明自己並未動過心臟手術。不料影片曝光後，網友放大檢視指出「三處可疑位置」疑似覆著人工皮，更有人聲稱他走路姿態與已故少林武僧秋風相似，懷疑「被附身」，發毛片也曝光。









今年8月李連杰在貼文中自嘲：「硬件出了點問題，返廠維修一下」。（圖／翻攝自微博）

回顧今年8月，李連杰曾貼出一張病床照，臉色蒼白、神情憔悴，並在貼文中自嘲：「硬件出了點問題，返廠維修一下。」他坦言自己多年來飽受甲狀腺功能亢進困擾，導致心臟負荷過重，甚至必須切除良性腫瘤。消息曝光後粉絲替他擔憂，媒體也以「巨星病危」、「功夫皇帝恐謝幕」報導。然而僅過兩個月，他便以「滿血回歸」的姿態連發多支影片，像是跳功夫舞、泳池裸泳、晨練，動作俐落、氣色紅潤。網友對比前後畫面驚呼「從60歲回春到30歲」，甚至戲稱他是「秋風2.0」。





有眼尖的網友指出，李連杰的脖子、手臂與腋下三處肌膚顏色與質地異常，懷疑貼滿人工皮。（圖／翻攝自微博）









傳聞的源頭，指向2024年8月因車禍身亡的少林武僧秋風（邢中平），他以高強拳術和短影音火紅，卻在直播後一天離奇喪命。目擊者稱其遺體有縫合痕與腹部異常，加上現場無剎車痕、監控畫面缺失，引發外界懷疑他是「遭虐殺取器官」。而當李連杰術後迅速恢復、體態年輕化時，陰謀論者便將兩者連成線，謠言「李連杰換了秋風的心臟」迅速在網路瘋傳。更令人起疑的是時間軸，有人指出秋風於2024年8月身亡，而李連杰透露接受手術的時間恰是2025年8月，剛好相隔一年，部分自媒體聲稱他「早在去年八月就已動刀」，但相關貼文很快遭刪除。

近日網路上又爆出「少林最帥武僧」死因不單純，質疑也遭虐殺、活摘器官。（圖／翻攝自微博）









11月5日，有網友將李連杰走路步伐放慢分析，AI比對顯示他步伐與秋風相似度高達99.7%。網路上更流傳「對比影片」，留言區充斥「被附身」等陰謀說。為平息風波，李連杰再次拍片闢謠。影片中他在脫去上衣、做暖身動作後跳入泳池，鏡頭特寫胸腹部平滑無痕，他寫下：「人言可畏，請獨立思考。」但影片曝光後仍引發外界質疑，不少網友認為畫面略顯模糊，細節經不起推敲。更有眼尖的網友指出，李連杰的脖子、手臂與腋下三處肌膚顏色與質地異常，懷疑貼滿人工皮，甚至懷疑影片經過修圖處理。有人留言質疑：「皮膚衣皺褶都看得出來」，認為影片不但沒能澄清，反而越看越詭異。不過，也有網友認為這些說法只是部分網友的過度揣測，目前並無任何證據顯示李連杰有做器官移植，請民眾理性看待。





有網友將李連杰走路步伐放慢分析，AI比對顯示他步伐與秋風相似度高達99.7%。。（圖／翻攝自X）









































