爆換心續命！李連杰笑藏不住喊「硬件不斷換再換新」最新超毛片曝

62歲的中國功夫巨星李連杰，素有「功夫皇帝」之稱，近年雖淡出影壇，但日前卻因被捲入「換器官傳聞」再度登上熱搜。網路上瘋傳他疑似接受少林武僧「秋風」心臟移植，甚至全身貼上人工皮膚，看起來彷彿「逆齡重生」。今（20日）李連杰分享新片，提到「硬件不斷換、再換新硬件」，再度讓網友看得發毛。

李連杰在最新曝光的影片中，談及自己對人生如戲的看法。他以平靜語氣表示，自己常把「人生」視為一部正在進行的電影，而每個人不僅是故事的演員，也是編劇與導演，只是大多數人並未意識到自己正身處於這場「戲」之中。李連杰舉例說，他在拍戲時明知角色之間的親密互動只是表演，現實中雙方只是普通朋友，但觀眾卻會因為投入劇情而誤以為真。他認為，這種「把戲當真」的狀況，與人們對生活與世界的誤解頗為相似。

他也指出，有時會思考，人們當下所處的三維世界是否像是被設計好的場景，大家在其中跌跌撞撞、起伏不斷，還會在其中感到「過癮」。李連杰在影片後段以「遊戲」比喻生命循環，他認為人生就像不停闖關，面對困難時可能一次又一次失敗，再重新來過。他說：「某一關過不去了，死了從頭再來；再過一關，又過不去，又再來重複再重複，有點像是在過關硬件不斷的換，出局就換1個新的硬件來，再來一次軟件，一直都是你一直在那重複著、重複的在通關」。

雖然李連杰原意是以遊戲概念比喻人生，但他口中的「硬體」與「軟體」一詞，也意外讓網友產生聯想。有網友直言：「聽到硬體更換馬上想到器官移植，整個起雞皮疙瘩。」、「硬件更換也回春拉」也有人留言：「他明明是在講人生哲學，但現在這個時間點講『換硬體』真的太巧了。」甚至還有人表示：「他講的是靈性概念，不要再硬扯器官了。」

李連杰談「人生如遊戲」本意是分享修行心得，但特定字眼仍意外成為網友討論焦點，再度在網路上掀起不同解讀。事實上，李連杰在今年8月曾傳出健康亮紅燈，後證實因腫瘤動刀住院。他多年來飽受甲狀腺亢進困擾，一度病情惡化到需倚賴輪椅代步。去年網路上曾流出他滿臉皺紋、氣色憔悴的照片，引起粉絲擔憂。不過近期他再度現身，氣色明顯改善，整個人看起來年輕許多，講話有勁、走路帶風，讓網友打趣形容「像是回廠維修完」。恰巧的是，少林武僧秋風的死亡時間與他住院相近，陰謀論因此滿天飛，外界瘋猜李連杰「換心回春」。對此，李連杰曾拍攝影片親自澄清，赤裸上半身入鏡強調自己「身體健康」，呼籲外界不要以他人不幸作為炒作題材，並提醒大家要有獨立思考能力。然而，即使本人親自否認，新釋出的影片畫面仍讓不少人聯想不斷。

