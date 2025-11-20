爆換心臟續命！李連杰現身激喊「硬件不斷換」疑露餡 網嚇喊：超毛

娛樂中心／綜合報導

功夫巨星李連杰近年再度現身，氣色紅潤、身手俐落，令網友驚呼「像換了一個人」。這位曾被外界多次傳出健康亮紅燈的影壇傳奇，如今「回春」模樣令人好奇。網上甚至出現陰謀論，指他疑似接受「移植武僧秋風心臟續命」，謠言甚囂塵上。今（20日）李連杰分享新片，提到「硬件不斷換、再換新硬件」，再度讓網友看得發毛。

謠言指出李連杰「全身覆蓋人造皮」，讓他能在鏡頭前看起來宛如重生。（圖／翻攝自Threads、TikTok）

李連杰在最新曝光的影片中，談及對人生如戲的看法，透露常把「人生」視為一部正在進行的電影，影片後段還以「遊戲」比喻生命循環，他認為人生就像不停闖關，面對困難時可能一次又一次失敗，再重新來過。他說：「某一關過不去了，死了從頭再來；再過一關，又過不去，又再來重複再重複，有點像是在過關硬件不斷的換，出局就換1個新的硬件來，再來一次軟件，一直都是你一直在那重複著、重複的在通關」。

雖然李連杰是以遊戲概念比喻人生，但口中的「硬體」與「軟體」一詞，不禁引起網友聯想，「聽到硬體更換馬上想到器官移植，整個起雞皮疙瘩。」、「硬件更換也回春啦。」也有人留言：「他明明是在講人生哲學，但現在這個時間點講『換硬體』真的太巧了。」再度掀起不少討論。

