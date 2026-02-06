爆搶肖戰C位！楊冪不忍開嗆 「這招」主辦秒出面道歉

《微博之夜》楊冪和肖戰獲得Queen和King的榮譽。（圖／翻攝自微博之夜）





中國年度盛事「微博之夜」舉辦前就聲勢浩大，昨（5日）舉辦時候更是上百藝人出席，卻沒想到典禮的「搶C爭議」，從還未開始就爆發，網友指出楊冪搶C，讓她的工作室更直接標註主辦要求解釋。

昨日微博之夜許多粉絲進入內場後，指出本來流出的座位安排，是威尼斯影后辛芷蕾坐在C位，沙發另外兩側則是楊冪和肖戰，但卻沒想到粉絲發現本是貼在C位沙發的肖戰，被移到了另一個沙發，讓外界轟楊冪為了「雙C位」強迫肖戰讓位。

《微博之夜》楊冪爆和肖戰搶C，工作室直接開嗆。（圖／翻攝自微博）

對此爭議楊冪工作室絲毫沒在怕，直接發文標註微博之夜，「很突然，很震驚，很無奈，@微博之夜 給個說法吧！ 」讓微博之夜也迅速發聲，「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平臺場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時黏貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉。」

