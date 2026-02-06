爆搶肖戰C位！楊冪不忍開嗆 「這招」主辦秒出面道歉
爆搶肖戰C位！楊冪不忍開嗆 「這招」主辦秒出面道歉
中國年度盛事「微博之夜」舉辦前就聲勢浩大，昨（5日）舉辦時候更是上百藝人出席，卻沒想到典禮的「搶C爭議」，從還未開始就爆發，網友指出楊冪搶C，讓她的工作室更直接標註主辦要求解釋。
昨日微博之夜許多粉絲進入內場後，指出本來流出的座位安排，是威尼斯影后辛芷蕾坐在C位，沙發另外兩側則是楊冪和肖戰，但卻沒想到粉絲發現本是貼在C位沙發的肖戰，被移到了另一個沙發，讓外界轟楊冪為了「雙C位」強迫肖戰讓位。
《微博之夜》楊冪爆和肖戰搶C，工作室直接開嗆。（圖／翻攝自微博）
對此爭議楊冪工作室絲毫沒在怕，直接發文標註微博之夜，「很突然，很震驚，很無奈，@微博之夜 給個說法吧！ 」讓微博之夜也迅速發聲，「今天盛典藝人座位和人名條貼紙引發的問題，是平臺場地在下午已經佈置好的基礎上，工作人員複查時黏貼錯誤。在此，對藝人及粉絲誠懇致歉。」
娛樂中心／周孟漢報導女星歐陽娜娜承襲父母優良基因，憑藉亮麗外型、音樂才華踏入演藝圈，並將事業重心轉往中國，也毫不避諱公開發表親中言論，甚至被陸委會納入重點查核對象，但她絲毫未受影響，仍以絕美造型出席各種公開活動。而在近日，歐陽娜娜出席中國年度娛樂盛事「微博之夜」，同日也上傳了當天的絕佳美照，吸引超過3.8萬人朝聖。
大陸頂流男星肖戰在2月5日微博之夜盛典上成為焦點人物，不僅第三次斬獲「微博KING」榮譽，更以謙遜姿態引發全網熱議。當晚...
大陸娛樂圈年度盛事《微博之夜》於昨（5日）晚在北京國家體育館登場，因有上百位大咖藝人出席，被譽為「頂流之夜」，不過在典禮開始前竟出現了搶位爭議，指楊冪為了入座C位，而將肖戰的位置往旁邊移動，為此，楊冪工作室直接標記主辦討說法，引起熱議。
紅毯從來不只比人氣，更是時尚戰場。歐陽娜娜再度現身大型典禮，以截然不同的黑白造型搶佔焦點，成熟氣場與話題度同步拉滿。林宜君
2026「微博之夜」日前落幕，明星互動依舊是網友熱議話題，尤其是曾經傳過緋聞的情侶。有畫面拍到，當晚白鹿與孟子義熱聊時，...
保養TOP1：未來美PRO+「3A2C煥膚系統」，把早C晚A推向效率時代被不少保養控視為「早C晚A指標品牌」的未來美，這次直接將明星精華全面升級，以PRO+「3A2C煥膚系統」重整日夜護膚節奏！白天主打的「超級2C美白淡斑精華」結合高穩定維他命C、日本穀胱甘肽與2% α-熊果素，同步鎖...
大陸年度盛事「2025微博之夜」5日盛大登場，現場星光熠熠、話題不斷，眾多藝人盛裝亮相，其中歐陽娜娜以兩套截然不同風格的造型成為全場焦點。其中歐陽娜娜以兩套截然不同風格的造型成為焦點。尤其是她的白色禮服一轉身小露側乳的瞬間，更讓粉絲相當驚呼「太敢穿了」。
茉莉花可清新，亦可馥郁性感，是白花香調香氛中最多變且極具女性特質的香氣。它可以像你衣櫃中百搭的白襯衫、白色洋裝；也可以是一件緞面蕾絲睡衣；更可以是一套雍容華貴的禮服，若你也著迷於茉莉花香那充滿層次的嗅覺魅力，以下 15 款不同性格的茉莉香水清單，從專櫃經典到小眾調香氛品牌，為你指引完美選購攻略。
周杰倫御用作詞人方文山曾二度奪下金曲獎最佳作詞人獎，文青形象深植人心。豈料，他日前與台北市長蔣萬安、台北市議員徐弘庭聯名提筆的春聯，卻因為對仗不工整、落款格式錯誤等引發討論，甚至被政治大學退休教授彭明輝（筆名吳鳴）狠酸沒讀書。對此，《三立新聞網》詢問方文山，截稿前未獲回應。
南韓「國民女神」孫藝真出道多年，以自然清新的外貌與細膩動人的演技深植人心，自2022年與男神玄彬結婚後，育有兒子「小甜豆」，一家三口生活幸福甜蜜。即便升格為人母，她的狀態與身材依舊維持在巔峰水準，完全看不出歲月痕跡。今（6）日孫藝真在Instagram更新一組全新美照，慶祝與台灣膠原蛋白品牌合作邁入第5個年頭，立刻引發粉絲熱烈討論。
從舞台劇男星到夜店牛郎，日本演藝圈最具爭議的人物之一前山剛久，在背負「逼死星二代女友」的陰影下，演藝事業全面停擺。遭超過30家公司拒絕錄用後，他坦言為了活下去，只能選擇踏入夜晚世界，再度引爆輿論譁然。林宜君
南部中心／綜合報導有民眾想趁春節出遊，搜尋台南知名的親子飯店，卻發現初二、初三兩晚，住宿房價逼近45000元，不少民眾聽到這個價格，也覺得那還不如出國去玩，但面對質疑，飯店業者表示，民眾截圖無法明確判斷訂房平台與房型，認為房型配置不同，價格也會有落差，建議民眾可以到官網確認價格。
嚴立婷今（6）日在社群上發文透露，看到一名網友留言指稱她看起來「有比較老態」，並補上一句「每個人都會老」作為安慰與鼓勵；她看完後坦言，「其實他說的好像也沒錯，而且還鼓勵我」，但一大早看到這樣的評論，心情難免受影響也補充說，「有點刺眼」。最後嚴立婷以輕鬆口吻...
趙薇的女兒小四月近日罕見露面，畫面一曝光立刻引發網路熱議。隨著少女漸漸長大，她的氣質與外貌也開始成為網友關注焦點。林宜君
寒流明天南下，氣象署表示，各地會持續降溫，且水氣偏多，明天（2/7）基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有雨；後天是這波最冷的時候，苗栗體感溫度最低僅剩2℃，明晚到後天桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪；北市府則表示，若氣象署宣布下雪，陽明山地區將實施交通管制，屆時請民眾遵循警員指揮。
女星大S（徐熙媛）辭世滿一週年，丈夫具俊曄為她親自設計並籌建紀念雕像，近日與S媽黃春梅及妹妹小S（徐熙娣）一同於金寶山舉行「熙媛的永恆軌道」揭幕儀式。相關畫面曝光後，再度引發外界關注。就有命理師沈嶸分享其通靈解讀，提及具俊曄與大S之間的情感連結，引起不同討論聲浪。
金曲歌后魏如萱今（7日）起連2天在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會，第五度攻蛋，再度展現穩定票房與高人氣，演出尚未開始，場館後台早已花海一片，歌壇與影視圈的好友紛紛送上花籃祝賀。包括林俊傑、田馥甄（Hebe）、林志玲八三夭、畢書盡、宇宙人，以及修杰楷、賈靜雯夫妻檔等人。
不少民眾為改善便秘，刻意增加膳食纖維攝取量、補充水分，卻仍面臨排便不順，甚至症狀加重。對此，腸道保養研究專家指出，問題可能不在「吃不夠」，而是「吃錯搭配」。近年研究發現，特定食物組合反而可能讓便秘惡化，尤其對原本腸道蠕動較慢的人影響更為明顯。根據相關研究與腸道健康專家的整理，有3種常見、卻容易被忽略的食物搭配，可能增加腸道阻塞風險。 NG搭配一：高麗菜+糙米纖維特性重疊 反而增加腸道阻塞膳食纖維過去常被分為水溶性與非水溶性，但近年研究發現，纖維還可依「黏性、發酵性、顆粒大小」等特性進一步分類。研究指出，當「非水溶性、低黏性、低發酵性」的膳食纖維同時大量攝取時，可能讓糞便變得乾硬、滑動性差，反而不利排出。高麗菜與糙米正好同時富含這類纖維，若一次攝取過多，對於腸道蠕動本就較慢、或容易排出顆粒狀硬便的人，可能加重便秘情況。 NG 搭配二：杏仁+核桃水分含量低 恐讓糞便更乾硬堅果類食物常被視為健康零食，但杏仁與核桃的水分含量僅約1%至2%，同時富含非水溶性、低黏性、低發酵性的膳食纖維。研究顯示，單純增加飲水量，對改善便秘效果有限；反而是「從食物攝取的水分不足」，會提高便秘風險。由於食物中的水分