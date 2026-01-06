爆收謝賢「8千多萬斷爺孫戀」！小49歲前任罕露面 真實反應曝光

娛樂中心／蔡佩伶報導

謝賢昔大談爺孫戀。（圖／翻攝微博）

89歲香港男星謝賢一生風流倜儻，還有個知名的兒子謝霆鋒，儘管年事已高仍是風度翩翩。他過去跟小49歲素人女友CoCo交往多年，直至7年前正式宣布分手，而CoCo日前罕見現身訪談節目，被問到曾收謝賢千萬分手費的真實反應全都被拍下。

根據港媒報導，近日，CoCo在接受訪問時談起當年跟謝賢轟動一時的「爺孫戀」，她透露兩人是經友人介紹認識，對於前任謝賢她滿是稱讚，表示對方心思相當細膩，CoCo表示當年有段時間流連酒吧，而身為男友的謝賢得知後並非斥責，反而擔憂CoCo的身體狀況，呼籲她少喝酒。

不過最終兩人沒有走到最後，節目中CoCo也被問到關於2000萬港幣（約台幣8088萬元）分手費的傳聞，她既未否認也未承認，但外界認為CoCo近幾年四處遊玩，手頭十分寬裕，似乎間接印證這項說法，至於謝賢跟CoCo情斷的原因，據悉是CoCo渴望生子當媽，不過謝賢自認年事已高，因此拒絕CoCo提議，最後以不希望耽誤女生青春為由提出分手。

謝賢前任CoCo罕見現身。（圖／翻攝自微博）

