爆放任「廠商手術執刀」！中榮3醫師暫停手術業務 網紅醫發聲了

台中榮總近日遭爆有3名醫師讓「無照醫療廠商」手術執刀，至少已達3年以上，目前台中地檢署偵辦中，沒想到又有新的影片傳出。院方昨(18)日決議，在調查期間這3名涉案醫師先停止手術，其中2名科主任醫師也被拔掉主管職務，而遭控廖姓網紅醫師稍早也發文回應了。

台中榮總遭踢爆，3名任職神經外科內的醫師，趁病人麻醉時，放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內執刀，醫師則在旁插手納涼，觀看廠商進行內視鏡手術，時間至少已達3年以上。台中榮總則發聲明表示，台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，針對有關媒體報導，已成立專案小組，釐清真相，依法辦理；衛福部則發函台中市衛生局調查。

台中榮總則坦承，3名醫師讓廠商進手術室沒有報備，但強調沒有執行醫療行為，不料，又有類似新的影片傳出，院方決議調查期間3名涉案醫師停止手術業務，並靜候接受調查，其中一名廖姓網紅醫師則發文表示，「感謝老婆，這個時刻，她獨力撐起整個家。老廖現在正式成為小男人，謝謝收看」；也感謝學長們提出offer以及朋友關心，表示一切靜待檢調偵查，小弟心存感恩，其中關於誣告的部分，小弟保留法律追訴權。

