爆故宮「特權展覽」供觸摸國寶！館方回應了

▲前國民黨青年團總團長田方倫日前在臉書爆料，故宮博物院在「百年捷克展覽」期間，私辦一場「展前展」，讓所謂的民間專業人士進場近距離觀賞、甚至觸碰國寶。（圖／資料畫面）

[NOWnews今日新聞] 前國民黨青年團總團長田方倫日前在臉書爆料，故宮博物院在「百年捷克展覽」期間，私辦一場「展前展」，讓所謂的民間專業人士進場近距離觀賞、甚至觸碰國寶。對此，故宮博物院回應，並無安排貴賓私人參觀時段等相關規劃；院藏文物出國展出均依照「國立故宮博物院文物安全維護作業手冊」等相關規定辦理。

田方倫日前在臉書發文指出，故宮在高層授意之下，在百年捷克展覽當中，以正常開展的前後私辦特殊前展跟特殊後展，讓所謂的「民間專家學者」，循非正規管道進展場近距離觀賞文物，甚至是上手查看，此舉早已超越一般的欣賞學習文物藝術的範疇，「尤其是這些人的背景，有販賣國寶的種種紀錄，才會讓人知情時頓感不寒而慄，為我們的國寶捏了把冷汗。」

田方倫分析過往國寶意外破損的事件，強調民進黨想盡辦法想要跟中華文化切割關係，可能把這些故宮的國寶視為可以拿來做外交工作或者是獲利的一種途徑，「如果一切為真，難道國人沒有機會知道真相嗎？真正愛護國寶的我們，不是高層眼中的重要人士，只能在公開的展覽當中，靜靜的觀賞著我們珍惜的國寶。」

故宮博物院：本展並無安排貴賓私人參觀時段

對此，故宮博物院回應表示，業洽捷克國家博物館，確認本展並無安排貴賓私人參觀時段等相關規劃。另當地時間9月11日晚間辦理開幕式，至於國際性合作特展開幕前安排媒體及貴賓預覽活動，亦屬博物館界例行性之慣例，該活動亦有相關新聞拍攝採訪，以利特展宣傳推廣。

故宮博物院強調，本院院藏文物出國展出均依照「國立故宮博物院文物安全維護作業手冊」等相關規定辦理，非本院布展同仁及借展單位代表均不得於布展完成前進行參觀；所有展出文物皆置於玻璃展櫃內，任何觀賞行為皆依同一標準於展櫃外進行。

故宮院長蕭宗煌被問及此事，也強調，「沒有這回事！什麼民間人士、民間專家，都是誤傳！所有人都按照規定，有戴識別證，」。

