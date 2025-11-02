爆教民調作弊 林岱樺陣營惹議

有意參選民進黨高雄市長初選的立委林岱樺（前排左二）1日於岡山區舉行大型造勢活動。（本報資料照片）

民進黨2026高雄市長初選內戰激烈，立委林岱樺1日在岡山舉辦首場「三山造勢」大型晚會，主持人卻疑似「教學」支持者在電話民調中謊報年齡，藉此拿到年輕票加權，引發爭議。林岱樺2日澄清，不會明知故犯，只是舉例。其他3名勁敵則呼籲，據實以報、遵守遊戲規則，維護初選公平性。

林岱樺岡山場造勢主持人在台上示範接到民調電話問答流程時，提到「請問今年幾歲？年齡只有自己知道而已」，並指出民調重視年輕族群意見，20到30歲有加權加分，因此教大家「可以回答28歲」。這番話被外界質疑是「民調作弊教戰守則」。

面對爭議，林岱樺強調，當晚主持人只是舉例，並未有違規行為，「岱樺不會明知故犯，重點是讓民眾了解民調遊戲規則」。民進黨高雄市黨部發聲明強調，參選人應尊重初選制度，遵守民調作業規則，確保程序公正與制度公信力，「切勿以任何形式干擾民調」，展現民主成熟作風。

黨內其他3位競爭對手對此也紛紛表態，立委許智傑指出，黨中央民調確實有年齡加權設計，但仍須據實以報，才能反映客觀事實，誠實回答才會有準確民調；賴瑞隆強調，希望大家尊重遊戲規則，兄弟姊妹一起為2026努力；邱議瑩則表示，年輕人確實較少接到民調電話，會鼓勵年輕族群接聽，但做民調教學時都會依規誠實作答。

對於林岱樺岡山造勢被解讀為「提前秀肌肉」，民進黨高市議員簡煥宗分析，但決勝關鍵仍是「有市內電話的高雄選民」。

另名綠營人士觀察，林岱樺此舉不僅展現基層雄厚實力，也向賴清德總統傳遞「自己仍有戰力」訊息，這是最後翻身機會，不得不放手一搏。由於林岱樺涉助理費案仍未判決，其餘3位參選人好整以暇，戰略採穩紮穩打節奏，還不急著出手辦大型造勢。