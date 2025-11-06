爆料中國人「在韓強摘器官」！在日韓籍網紅遭韓警查辦 近1年影片都刪了

一名日本活動、訂閱數高達96萬的韓國籍YouTuber近日發片宣稱，有非法入境的中國人在韓國境內涉嫌謀殺、摘取並販售器官，在網路上引起軒然大波。（圖／翻攝YT／韓国人先生デボちゃん）

近年來，韓國反中情緒升溫，一名日本活動、訂閱數高達96萬的韓國籍YouTuber「韓国人先生デボちゃん」（暫譯：韓國人老師大寶醬）近日更是發片宣稱，有非法入境的中國人在韓國境內涉嫌謀殺、摘取並販售器官，更援引網路留言驚悚指出「在南韓發現37具只有下半身的屍體、未公開案件多達150件」等語，在網路上引起軒然大波，卻也同時引起南韓警方的注意。南韓警方已經出面駁斥，稱該支影片說法純屬虛構，並表示該名網紅的言論引發社會恐慌、擾亂公共秩序，屬於重大犯罪，將對他進行立案調查。

綜合韓媒報導，這名網紅在上月22日上傳影片，聲稱有非法入境的中國人在韓國境內進行犯罪，透過謀殺韓國人摘取器官並且進行販售，還宣稱「近期在韓國發現37具只剩下半身的屍體，未公開的調查案件則已達150起」，在網路上引起傳播與關注。

然而，首爾地方警察廳網路調查課在本月5日正式宣布，將對該名「擁有96萬名粉絲的網紅」進行嚴格調查，並在查明事實真相後依法追究其責任。

韓國警方指出，這名網紅在影片中宣稱的資訊「毫無實證來源」，當事人使用聳動的語句，造成社會不安、影響公共秩序，連帶影響海外國家的旅遊、投資意願，屬於性質嚴重的重大犯罪，因此已經向YouTube官方提出申請，要求提供該名網紅的國籍、與居住地等資料，並考慮以違反韓國《電信基本法》的罪名對其提起訴訟。

警方聲明曝光後，這名網紅已經刪除其頻道上近1年來多支批評韓國政府與總統李在明的內容，並發片證實自己即將回到韓國接受警方調查，而自己往後發片會更小心用字遣詞。但他同時強調，自己並沒有散布假訊息，而是在談論開放中國公民免簽入境韓國後帶來治安惡化、犯罪率上升的影響，並聲稱自己「有提出證據」、「確實發現了一具只剩下半身的屍體」。

不過韓媒指出，該名網紅所謂的證據，乃是引用網路上一名自稱現役檢察官的匿名網友留言，很難說得上是具有說服力的證據。

