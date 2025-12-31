爆料北京恒泰豐前董座掏空公司 現任董座林禮宏、股東孫鐵漢涉妨害名譽被訴

北京恒泰豐董事長林禮宏。資料照。呂志明攝



去年10月間北京鼎泰豐爆發經營權之爭，當時母公司北京恒泰豐董事長林禮宏公開指控前董事長韓家宸有財務問題，並在《工商時報》、《經濟日報》刊登廣告。另外，北京恒泰豐董事、股市名人孫鐵漢向《鏡周刊》爆料，指控韓家宸掏空公司，韓家宸認為名譽受損提出告訴，台北地檢署調查後認為林禮宏、孫鐵漢涉犯加重誹謗罪，依法起訴。

台灣鼎泰豐的創辦人楊秉彜在國共內戰時，自中國前來台灣，在「恆泰豐」油行擔任送貨員，同時與同事賴盆妹結婚，事後因為老闆投資失誤，「恆泰豐」油行被迫解散，楊秉彜夫婦離開油行後決定自行創業，創立鼎泰豐油行。

1972年間，由於台灣罐裝沙拉油問世，改變了消費者購買習慣，使得鼎泰豐油行生意越來越差，就在走頭無路之際，楊秉彜接受友人建議，把賣油的店面改成一半賣油一半賣小籠包，最後小籠包生意越來越好，因此結束油行營運，正式經營餐飲生意，最後躍升為世界十大美食餐廳。

90年代，楊秉彜將鼎泰豐交由兒子楊紀華管理，同時也開啟海外事業，在中國、日本、美國、新加坡等國家都設有店面，其中在中國的部分，鼎泰豐是以品牌授權方式，授權給北京恒泰豐餐飲及上海廣成餐飲管理等2家公司。

經營中國華北地區鼎泰豐的北京恒泰豐餐飲，由北京巨人控股公司百分之百持股，巨人控股的原始股東為鼎泰豐的董事長楊紀華、大成集團副董事長韓家宸、股市名人孫鐵漢，3人持股各占1/3，不過，孫鐵漢已買下楊紀華手中股權，成為巨人控股最大股東。

2024年8月間，時任北京恒泰豐餐飲董事長韓家宸公告10月底結束北京等地共14家鼎泰豐分店，同年10月初母公司北京巨人公司召開股東臨時會全面改派恒泰豐的董監事，解任韓家宸董事長職務，並強調未經董事會決議，任何人不得擅自處分公司資產，韓家宸未經恒泰豐董事會討論決定，也未向北京巨人報准，逕宣布北京等鼎泰豐分店結束營業，損害股東利益。

2024年10月22日，新任董事長林禮宏召開記者會，指控韓家宸在擔任北京恒泰豐董事長期間經營不當，有財務問題未交待清楚，甚至逕自宣布華北14家鼎泰豐分店關閉，而未向母公司北京巨人控股有限公司報准。

北京巨人大股東孫鐵漢也同時向《鏡周刊》爆料，韓家宸擔任北京恒泰豐公司董事長期間，掏空公司、金流不明，有高達4.65億元款項流向韓家宸控的哲漢管理顧問公司、壓馬路公司、永康街餐飲管理(北京)有限公司。

2024年11月5日，林禮宏在《工商時報》、《經濟日報》刊登「給華北鼎泰豐員工的公開信揭穿韓家宸急匆匆關店的真相」廣告，內容提及韓家宸擅自宣布關閉華北鼎泰豐的14家店，真正原因是怕大股東要來查帳，「違法挪移恒泰豐公司大筆資金，擔心任內財務疑義東窗事發，拒絕移交」。

韓家宸認為林禮宏、孫鐵漢的行為已毀損其名譽因此提出告訴。台北地檢署調查後認為2人均涉犯《刑法》第310條第2項加重誹謗罪，其中林禮宏召開記者會及在媒體刊登廣告為2次犯行，均依法提起公訴。

