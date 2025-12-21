爆料台美關稅8大協議！蔡正元曝美國定調「這數字」：但立院唱反調就改回32%

外界推測台美關稅談判進入最後關鍵階段，而前立委蔡正元今（21）日爆料，美國副助理國務卿已於3日秘密來台，並談好8點協議內容，其中包括對台關稅改為「不疊加15%」、製造業必須優先投資美國等，但協議也必須送交立法院通過​，若無法通過，美國將改為課徵32%關稅。

蔡正元在臉書發文表示，美國國務院副科長圖納（Julie Turner）12月3日秘密來台，白宮命台美要簽訂「對等貿易協議」，第一、美國對台關稅改為不疊加的15%；第二、營業額達新台幣500億元的製造業，必須「優先」投資美國到一定額度，否則台灣經濟部要禁止其對外投資。

​蔡正元說，第三、美國要查驗台灣企業雇用外籍勞工，「強迫勞動」的相關問題必須隨時釐清；第四、台灣要修法比照美國提高勞動標準，台灣勞動部要主動認定「強迫勞動」的產品和零組件，不准輸入台灣，也不准從台灣出口。

第五、如果台灣履行這些條件，並達成對美投資額度和產業內容，以及落實對美國的軍事採購及農特產品訂單，美國將給予台灣官員過境美國的政策便利；第六、台灣若完成履行「對等貿易協議」的時程表，美國將准許經濟部長龔明鑫於2026年1月直接進入華盛頓特區，並訪問美國國務院。

蔡正元續指，第七、台美雙方要對外宣稱「對等貿易協議」不是「自由貿易協定」，只是「非官方框架下的貿易協議」；第八、美國要求台方將「對等貿易協定」送交台灣立法院通過，取得賴政府對企業的強制權力法律依據，如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。

蔡正元提到，圖納已經接見過的民進黨官員，包括楊珍妮、龔明鑫、洪申翰、劉威廉，以及經濟部、勞動部、農業部、衛福部官員。

