爆料徐巧芯不法反遭查出驗資不實 杜秉澄再被訴公司法
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
立委徐巧芯大姑劉向婕丈夫杜秉澄曾在延押庭上爆料徐女涉及多起不法事件，卻遭因涉嫌詐騙結果逃亡遭通緝的律師游光德告發，杜於110年10月間成立漢澄稀土公司，卻涉及驗資不實，台北地檢署今（10）日依違反公司法起訴杜秉澄。
檢調查出，杜秉澄110年10月間成立漢澄稀土公司，從自己及妻子劉向婕的帳戶分別匯款550萬元、250萬元至漢澄公司籌備處帳戶，充當繳足股款800萬元，再委託會計師出具資本額查核報告，於同年10月25日向台北市政府設立登記。
不過，杜秉澄委託會計師出具資本額查核報告書後，向台北市政府申請登記登記期間竟又分9筆把錢匯出，其中779萬餘元回到杜秉澄可掌控的帳戶，20萬元回流劉向婕帳戶。
杜秉澄成立「漢澄」公司後，想將公司轉型，曾向律師游光德諮詢，請游承辦新公司收購案，並提出利潤分配，事後游懷疑2人成立新公司是提領現金向幣商買虛擬貨幣製造金流，企圖為詐團洗錢，游遂向警方告發杜、林2人詐欺、洗錢。
檢察官調查後認為，杜秉澄的行為已經涉犯公司法中的資本登記不實罪，並違反商業會計法及使公務員登載不實等罪嫌，依法提起公訴，並請法官從較重的違反公司法處斷。
至於游光德告發詐欺、洗錢部分，檢察官傳喚杜、林到案，2人均否認游的指控，檢察官認為，告發內容僅憑游單一指述，並無具體事證，加上2人尚未著手詐欺犯罪，致未有詐騙款項匯入「大石」公司帳戶，因此2人詐欺取財、洗錢罪嫌不足，另予不起訴處分。
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