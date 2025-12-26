爆料徐若熙WBCQ小故事！蔡其昌：初登板一定飛去福岡看比賽

徐若熙新球季正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊。（圖／展逸提供）





中華職棒（CPBL）本土強投「龍之子」徐若熙新球季正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，今（26）日於台北舉辦加盟記者會。

徐若熙與味全龍以及軟銀球團代表一同出席並進行加盟儀式，由日職傳奇名捕、現任日本職棒福岡軟銀鷹隊首席棒球主管（CBO）城島健司頒贈球衣、球帽予徐若熙，歡迎他加入軟銀的大家庭，期許他在日職能有更上一層樓的精采表現。

儀式開始首先由中華職棒蔡其昌會長致詞，會長表示一個好的選手養成不是一朝一夕的，選手棒球生涯每個階段都需要很好的團隊照顧，很高興看到若熙開花結果，明年一定要飛去福岡替他加油，也祝福若熙一切順利。

蔡其昌也透露，徐若熙是很用心的孩子，每次看到會長都笑咪咪，對自己期許很高也很努力，記得經典賽資格賽前，台灣隊原本公布第1場公布徐若熙是先發投手，後來因為腿部有傷，教練經過審慎考量決定臨時換人，「當時若熙非常不開心，他第1次看到我沒有笑容，因為他覺得可以上場，想為國家拿下第第1勝。」

中職會長蔡其昌。（圖／展逸提供）

味全龍創辦人魏應充：「2019味全龍復出的時候，就希望能夠推進台灣職棒經紀事務的發展，期盼跟軟銀的合作能夠培養出更多的徐若熙，讓台灣選手有機會站上更高水準的世界舞台。」

隨後由城島健司親自替他穿上繡有象徵日本職棒王牌投手背號的18號球衣，城島健司表示：「歡迎徐若熙加入軟銀的大家庭，他的天賦可以說是軟銀今年最大的聖誕禮物。」

他說，「雖然他現在已經是很頂級的選手，但他的潛力還沒有完全發揮，我們希望藉由軟銀的資源包括運動科學方面的系統，能夠幫助他進一步提升。至於明年計劃基本上是不會讓他衝太快，主要注重在協助他適應日本環境，幫助他成為世界級的選手。」

披上王牌18號球衣的徐若熙說：「去日本以後首先要克服就是語言障礙，換到新環境後還是要好好練習，不去想太多，然後全力求好表現回饋球迷。」他也了解軟銀希望他第一年是以適應環境為主，但他表明還是會全力以赴往先發投手的目標邁進，保持健康，拿下每一場比賽。

