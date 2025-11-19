爆料找中天/女控健身房盜用個資當人頭業績 竟查不到人「負責」

台北市一名S小姐，今年8月份到位於內湖的連鎖健身房，首度辦理加入會員時，店員一查發現個資竟然被盜用，竟然早在4年前，就被註冊過會員，S小姐一看資料，除了姓名和生日是自己的，地址、電話都不是她的，甚至資料留下的緊急聯絡人，S小姐也不認識，S小姐希望健身房能給合理交代，不過對方表示，當時辦理的業務員已經離職，S小姐一怒之下報警提告，目前健身房公關則回應，該案件已由警方偵辦中，公司會協助與配合。

台北市S小姐不滿健身房盜用個資當人頭業績，還謊稱查無此人。（圖／民眾提供）

家住台北市內湖的S小姐，今年8月和先生一起到連鎖健身房港乾分店，第一次要辦理加入會員，沒想到店員一查，竟發現S小姐早在2021年10月，於新北市永和分店已經註冊過會員，S小姐很納悶，明明從來沒上過健身房，怎麼會是會員，S小姐當場要求檢視會員資料，才發現除了姓名和生日是自己的沒錯外，其他包括住址、手機，緊急連絡人和聯絡人聯繫電話，都不是自己的，S小姐很驚訝，就連照片也沒有，S小姐不滿自己的資料如此草率被當人頭業績，要求對方給合理交代。

廣告 廣告

沒想到對方表示，將S小姐當人頭的萬姓業務員已經離職，該店經理也調至其他分店，甚至表達，「既然已經是會員，他們會幫忙爭取其他優惠，如果還是不滿意，一個禮拜後可以取消會籍」，但S小姐事後接到電話，店經理回覆，最多只能優惠一個月免費，而且當時該分店主管也不想道歉，認為是員工個人行為，因為會員資料太多，他們也無法一一審核，這讓S小姐氣炸了，立刻去警局報警提告。

涉嫌盜用個資的健身房員工目前已離職，健身房處理態度消極。（圖／民眾提供）

更離譜的是，S小姐報警做完筆錄兩個月後，她詢問承辦員警，員警告訴她健身房回覆警方公文表示，「查無S小姐會籍」，S小姐同時也到消保會申訴，消保會也說健身房對此的回覆也是「查無此人會籍」，認為健身房處理態度非常消極。

S小姐很不滿，怒控健身房根本睜眼說瞎話，當天她去健身房，明明親眼看到自己的個資被盜用，甚至她寫信到健身房客服信箱，健身房回信的稱呼，就是被盜用註冊的會員編號，S小姐也擔心，自己恐怕不是被盜用個案。

台北市S小姐不滿健身房盜用個資當人頭業績，怒報警提告。（圖／民眾提供）

新北市府消保官對此表示，倘若民眾發現屬個資遭他人冒用加入會員的情形，業者蒐集處理利用個資情形，如涉及違反個資法規定而造成自然人損害，則可依個資法規定向業者請求損害賠償，至於這件案子是個資遭他人冒用，業者是否有違反個資法，仍應就個案事實認定；針對個資問題，目前仍未正式成立的個人資料保護委員會籌備處，法制一科科長則指出，若未經本人同意，健身房員工為衝個人業績，卻未經過當事人授權同意，擅自簽名或蓋章註冊會員行為，可能涉及偽造文書罪嫌，當事人可以向該業務提出告訴求償。

其實該連鎖健身房爭議不少，此次又再發生民眾資料為了員工業績而擅自盜用，嚴重影響消費者權益，不過因為S小姐已經提告，健身房公關則回應，由於案件部分，已進入司法調查程序，相關案情由警方說明會比較恰當，公司這邊無法做其他回應，但會配合調查。

延伸閱讀

夏于喬父親入獄了！吸金10億判2年4月定讞 上囚車全程遮臉

影/「你媽死了」女友詭死！高雄男運屍車上有毒品 相驗中

新北雙溪102線土石崩落雙向交通中斷！搶修通車時間曝